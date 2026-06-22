銀シャリ鰻、「これで小型飛行機に1人で…」取得報告した資格に反響「すごすぎます!!!」
お笑いコンビ・銀シャリの鰻和弘が22日までに自身のインスタグラムを更新。取得を報告した資格に反響が寄せられている。
【写真】本名も明かす…「すごすぎます!!!」と反響！資格取得を報告した銀シャリ鰻和弘
鰻は「航空特殊無線技士になりました。無線従事者です。【じゅうじしゃ】って響きがカッコよく、言いたくなります」と航空特殊無線技士の免許をアップした。「これで小型飛行機に1人で乗る資格を得ました。いよいよです」とつづった。
また免許には「鰻和弘」と記されており、「そんな事よりこれいつもですが」とし「#苗字気になられる」「#本名なんですか？」「#本名です」「#1万回は言ってると思う」とのハッシュタグを記載した。
この投稿に祝福の声をはじめ「すごすぎます!!!」「空飛べる！」「ついにですね!!!」といったコメントが寄せられた。
【写真】本名も明かす…「すごすぎます!!!」と反響！資格取得を報告した銀シャリ鰻和弘
鰻は「航空特殊無線技士になりました。無線従事者です。【じゅうじしゃ】って響きがカッコよく、言いたくなります」と航空特殊無線技士の免許をアップした。「これで小型飛行機に1人で乗る資格を得ました。いよいよです」とつづった。
また免許には「鰻和弘」と記されており、「そんな事よりこれいつもですが」とし「#苗字気になられる」「#本名なんですか？」「#本名です」「#1万回は言ってると思う」とのハッシュタグを記載した。
この投稿に祝福の声をはじめ「すごすぎます!!!」「空飛べる！」「ついにですね!!!」といったコメントが寄せられた。