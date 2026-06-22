22日、愛媛県の中村時広知事は記者団の取材に応じ、県が開発したかんきつ新品種「紅プリンセス」が中国へ流出した疑いがある問題について、国と県が一体となって調査に取り組む方針を示した。

【映像】「悔しい」思いの背景を明かす愛媛県知事

中村知事はまず、農林水産省への要請について「ルール上から言えば、県が調査をしっかりやるということは最低条件。ただ今回は国境を越えて、しかも中国という国との問題。これまでもいろんな品種の問題が出てきたが、我々にとっても新品種で、西日本豪雨災害からの復興のシンボル的な品種でもある。これからの将来のことを考えても、国と愛媛県が調査段階から一体となってしっかりと対応するということが、今まで以上に重要だ」と説明。「その件についてはしっかりやろうという力強い声をいただいたので、これから対応を強めていきたい」と述べた。

要望のうち特に重視するポイントを問われると、知事は「やはり実態解明だ。どういう経緯で流れていったのかを解明することは本当に大変な作業だが、進めていくのが何よりも大切だ」と答えた。

開発に携わった県職員や農家の心情について問われると、「十数年の月日、愛媛県庁のみかん研究所の職員が最高品種を必ず作り出すんだという強い思いで、一人の担当者の時代で作ったわけではなくて、いろんな世代がバトンタッチしながらたどり着いた最高傑作だ」と語った。

さらに「8年前に西日本豪雨災害が起こった時に、産地の中心地である宇和島エリアは壊滅的な打撃を受けた。長いところで10年復興までにかかるという中で、誰一人辞めることなく踏ん張り切ってくれた。その原動力となったのが、8年後に市場投入になるであろうと当時から予測できていた紅プリンセスだった。復興を乗り越えた先に紅プリンセスの栽培が始まるんだというのが本当に大きな力になっていた。それゆえに、悔しいという思いが特別強くなったという背景がある」と述べた。

その上で「まだ今この段階では実態が解明できていないので、本当にごく少数の人がこういう問題を引き起こしていると思う。そこを解明したいという強い気持ちがある」と語った。

国境を越えた事案の難しさを指摘

既存の仕組みでの対応の難しさについて問われると、紅プリンセスの親にあたる「紅まどんな」の親品種で流出問題があったことに触れ、「紅プリンセスに関してはかなり周到な対策、既存の制度の中でできることはやってきたつもりだ。種苗については限定した十数社のみの取り扱いしか認めていない。量販店での扱いは一切禁止した。みかん研究所の外国人の方の視察は全て拒絶した。ありとあらゆることをやったが、こうなった。そういう意味では特定の可能性はゼロではないと思っているので、しっかり調査していきたい」と述べた。

育成者権管理機関の立ち上げや種苗法改正法案への期待を問われると、「今回は3つの目的があり、1つは調査。何よりも大事な調査に、初期段階から国がスクラムを組んで対処していただくこと。これについては力強い言葉をいただいたので動き始める。それが明らかになったときに速やかな対応。そして二度と同じことが起こらないようにするためには何が必要なのかというところに、国の制度改革。3段階で物事は進んでいくんじゃないかと思っている」と説明した。

専門的知見を求める具体的内容については「やってみないと分からない。現地へともかく行かないとどうにもならない。現地での入手であるとか分析であるとか、それをどういうふうに行うのかは、まだまだこれから。本当にこれからスクラムを組んで、どういうやり方が一番実態解明に近づけるのかという観点で検討していけばいい」と述べた。すでに農水省から法的知識が豊富な人物の紹介を受けているといい、「もうすでにサポートは始まっていると思っていただいて構わない」と語った。

また、国境を越えた事案の難しさについては「相手国との折衝という土俵になってくると、やっぱり国のスクラムというのが絶対的に必要になってくる」と指摘した。

種苗の取り扱いを十数社に絞っているとした点に関連し、外国人技能実習生の関与の可能性を問われると、「あんまり関係ないと思う。実習生も、みかん研究所は一切（視察を）認めていない」と答えた。許可した十数社に実習生がいたかについては「それは分からない」と述べた。（ABEMA NEWS）