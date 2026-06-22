お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹（35）が21日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演。人気俳優のかつての姿に驚く場面があった。

同番組には、俳優の小栗旬がゲスト出演。MCの満島真之介は「小栗さんの腕とか見てみ？」とその体格に触れ、「もともとめっちゃ細かったじゃないですか、それこそGTOの」と、1998年放送の人気ドラマ「GTO」シリーズを挙げた。

これに兼近は「GTO！？見てましたよ、ちっちゃい時。小学校1年生、2年生の時に」と大興奮。「同級生の設定だけど、（実際は）あの時一番年下ですよね」という満島に、小栗が「俺は“吉川のぼる”っていういじめられっ子の役で」と説明すると、兼近は「マジですか！？パンツ一丁にされてロッカーに閉じ込められたりする」と、小栗の役どころを振り返った。

さらに「知らなかった！」「のぼるだったんですか！？」と驚く兼近に、小栗は「15歳。ちゃんとレギュラーでドラマの番組に入れたのは、あれが一番初め」と告白。「身長もね、165センチぐらいしかなくて。撮影中に7センチぐらい伸びて。（役で）いじめられなくなったら、急に身長も伸びて」と懐かしんでいた。