NHK連続テレビ小説『風、薫る』第13週「白日の夢」第61話が6月22日に放送された。ついに全26週の折り返しを迎え、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）がトレインドナースとしてのスタートを切った。

参考：『風、薫る』第62話、りん（見上愛）たちの初めての給料日がやってくる

講義と実習で合わせて2年の学びを終え、看護婦養成所を卒業したりんたち。はじめは7人だったが、家庭の事情や自分の意志で3人が別の道を選び、実際に看護婦となったのはりんと直美を含む4人のみだった。帝都医科大学附属病院の院長・多田（筒井道隆）に呼び出された彼女たちは、「今日から君たちには看護婦取締として勤務してもらう」と告げられる。

直美は内科、りんは外科、多江（生田絵梨花）は婦人科、トメ（原嶋凛）は伝染病科のそれぞれ看護婦取締を担当することになった。聞きなれない言葉だが、その役目は看護をする者たちを取締り、管理をすること。今でいう、看護師長だろうか。りんたちは日本で初めての職業看護婦なので、妥当と言えば妥当なのだが、普通は新人がトップに立つなどあり得ない話だ。

あり得ないと言えば、もう一つ。看護婦取締となった彼女たちの職務には、新設された帝都医大病院看護科の生徒たちの講義・育成も含まれていた。もちろん、りんたちは何も聞いていない。気になったのは、副院長の渡辺（森田甘路）の「そのために君たちを迎えたと言っても過言ではない」と言いかけたことだ。おそらく、バーンズ（エマ・ハワード）は日本で唯一看護を専門で学んだりんたちに看護科の生徒たちを育てさせることを条件に、引き続き病院に勤務させる約束を取り付けたのだろう。

だが、教師でもないりんたちに果たしてその役目が務まるのだろうか。しかも、講義と実習を同時に行い、たった一年で生徒たちを一人前の看護婦に育てろという。当然腑に落ちないりんたち。かたや生徒の方も、彼女たちから看護を学ぶことに納得しているわけではなかった。中でも反発を示すのが、土居ヒデ（池田朱那）。前のめりで向上心が強く、養成所に入学した当初の多江を彷彿とさせるキャラクターだ。

そんな彼女に真正面から「私たちは西洋の最も進んだ看護を学べると聞き、英語を猛勉強してきました。先生方は日本人でお若いですよね？」と言われ、思わず萎縮するりん。こういう時、頼りになるのは直美である。流暢な英語で「講義は日本語ですが、教本が英語の場合は英語が必要になります」と伝え、自分たちを見くびっている生徒たちを圧倒させた。

また看護婦取締になれば、何もかも自分たちの思い通りにできると考え、「どうせならこの立場をうまく使ってやろうじゃない！」と不平不満でいっぱいだった仲間の士気を高めた直美。生まれてすぐに母親に捨てられ、厳しい世の中を一人で生きていくためにはずる賢さや切り替えの早さを身につけなくてはならなかった。その経験が、今もなお活きている。

直美の言葉を受け、りんたちは「患者家族より金品を受け取るべからず」「備品については帳簿を備え、その出納を明らかにすべし」といった看護婦・看病婦の規則に関する草案を作成した。最初は懐疑的だった看護科の生徒たちも、実際に直美たちから授業を受けたり、テキパキとしたりんの手術介助を見たりするなかで少しずつ態度を改めていく。そんな中、りんは外科の担当となった看病婦のツヤ（東野絢香）から「私に看護婦の勉強をさせてください」と頼まれるのだった。

子どもができないことを理由に夫から離縁され、看病婦になったツヤ。ゆえに最初は嫌々働いていたが、同じ境遇でも熱意をもって患者やその家族に接するキヨ（菊池亜希子）の姿に感銘を受け、看護婦になりたいという思いが芽生えたという。キヨに頭を下げられ、看護婦の仕事を教えることに同意したりん。だが、おそらくキヨに看護科に通うだけの金銭的な余裕はないだろう。「少しお時間をいただけますか？」と話したりんは、果たしてどのような手段でキヨを看護婦として育てていこうとしているのだろうか。（文＝苫とり子）