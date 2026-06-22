岡山後楽園は、先月（5月）25日と26日に1羽ずつ生まれたタンチョウのヒナの名前の募集をきょう（6月22日）から始めました。

【写真を見る】誕生したタンチョウのヒナ2羽の名前を募集！9月15日まで【岡山後楽園】

タンチョウのヒナは、岡山県自然保護センターから譲り受けた有精卵を岡山後楽園のタンチョウが代りに抱く「托卵」の方法で生まれました。後楽園でのヒナの誕生は2年連続です。

名前の応募方法は？

名前の募集は今年9月15日までで、岡山県内に在住の方が対象です。





応募は岡山県電子申請サービスのオンラインフォームから受け付けており、・ヒナの名前・その名前にした理由などの項目を入力して応募します。

なお、現時点ではヒナのオス・メスは判明しておらず、9月末ごろに確定する見込みとのことです。岡山県内の他のタンチョウですでに使用されている名前は応募の対象外となります。また、1人で複数の名前を応募することは可能ですが、同じ名前での応募は1回のみ有効です。

名前は12月5日（土）に発表され、命名式が行われる予定です。同じ名前を応募した方が複数いた場合は、全員が命名者となります。

すでに岡山県内のほかのタンチョウで使われている名前は応募できません。また、1人で複数の名前を応募することは可能ですが、同じ名前での応募は1回のみ有効です。



命名者には、

・岡山後楽園年間パスポート（2,000円）またはクオカード（1,000円）

・2027年版岡山後楽園カレンダー

・岡山後楽園クリアファイル



が贈られる予定です。