低気圧の影響で、山形県内は雨のところが多くなっています。

きょうはこの後も雨となる見込みです。

【写真を見る】西置賜に「レベル2土砂災害注意報」県内はこのあとも雨 今週は曇りや雨の日が多くなる見込み（山形）

現在の山形市です。雲が厚く張り、雨が降っています。

山形地方気象台によりますと、前線を伴った低気圧が日本の東にあって、東へ進んでいます。

また、別の低気圧が日本海にあって東南東へ進んでいます。この影響で県内は、雨の降っている所が多くなっています。

現在、西置賜にレベル２土砂災害注意報、庄内に強風注意報が発表されています。ご注意ください。

■平年よりも遅い梅雨入り きょうはこの後も雨予想

きょう日中の予想最高気温は全域で２１度となっています。

きょうはこのあとも低気圧や湿った空気の影響により雨となりそうです。

あすは雨や曇りで、午後は雷を伴う所がある見込みです。

仙台管区気象台はおととい、山形県を含む東北南部が梅雨入りしたとみられると発表しました。

平年に比べ８日遅く、去年に比べ３日早い梅雨入りです。

今週は、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みです。