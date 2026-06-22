【W杯2026】小泉進次郎、活躍喜んだ選手は？名前も出して大興奮 試合観戦オフショット「横須賀！」
小泉進次郎防衛大臣が21日、自身のXを更新。「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦をテレビ観戦した際の写真を投稿した。
【写真】気になる！小泉進次郎が活躍喜んだ選手とは 投稿された試合観戦オフショット
先日、オランダ戦をオランダ大使館で観戦した際は、「サッカーワールドカップの日本・オランダ戦が2-2の引き分けに終わり、大臣同士でお互いの代表チームの素晴らしい闘いぶりを称え合いました。試合結果によってはお互いの友情にヒビが入りかねないと心配する声もありましたが（笑）、逆に友情が深まる時間になりました」と安堵。喜んだり、悔しそうな表情を見せるオフショットが話題になった。
そんな中で今回は「伊東純也！3点目！横須賀！」と、神奈川県横須賀市出身の伊東純也選手がゴールを決めた際の写真を公開した。
そんなチュニジア戦は、W杯史上1000試合目の節目の試合で、日本が前半に鎌田大地、上田綺世がゴール。後半は伊東、さらに上田が決め、4対0で勝利。日本のW杯史上1試合の最多得点の歴史的勝利となった。
【写真】気になる！小泉進次郎が活躍喜んだ選手とは 投稿された試合観戦オフショット
先日、オランダ戦をオランダ大使館で観戦した際は、「サッカーワールドカップの日本・オランダ戦が2-2の引き分けに終わり、大臣同士でお互いの代表チームの素晴らしい闘いぶりを称え合いました。試合結果によってはお互いの友情にヒビが入りかねないと心配する声もありましたが（笑）、逆に友情が深まる時間になりました」と安堵。喜んだり、悔しそうな表情を見せるオフショットが話題になった。
そんな中で今回は「伊東純也！3点目！横須賀！」と、神奈川県横須賀市出身の伊東純也選手がゴールを決めた際の写真を公開した。
そんなチュニジア戦は、W杯史上1000試合目の節目の試合で、日本が前半に鎌田大地、上田綺世がゴール。後半は伊東、さらに上田が決め、4対0で勝利。日本のW杯史上1試合の最多得点の歴史的勝利となった。