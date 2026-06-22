◇W杯北中米大会1次リーグG組 エジプト 3―1 ニュージーランド（2026年6月21日 バンクーバー）

エジプトが4度目の出場で、待望のW杯初勝利を挙げた。ニュージーランドに3ー1の逆転勝利。導いたのは今大会の主役の1人でもあるFWモハメド・サラー（リバプール）だ。

序盤はニュージーランドに押し込まれる展開となった。前半15分に失点。だが後半にエンジンが懸かった。13分にMFジコが頭で合わせて同点。そして22分、ジコのヒールパスを受けたサラーが鮮やかなシュートを叩き込んで逆転に成功した。さらに37分にはサラーはCKからMFトレゼゲの追加点をアシスト。試合を決定づける3点目が決まると、スタジアムのボルテージは最高潮に達した。役割を果たしたサラーが39分にピッチを退く際には、スタンドから割れんばかりの拍手が送られた。

サラーにとってはW杯通算3得点目。A代表通算では68得点目となり、エジプトを率いるホッサム・ハッサン監督が持つ最多記録69まであと1点に迫った。初戦のベルギー戦（1ー1）でもサラーのクロスから先制点が生まれており、今大会の4得点のうち3得点に絡んでいる。

W杯通算9試合目にしてようやくつかんだこの初白星。単なる1勝以上の価値があるだけではなく、G組の首位に浮上した。次戦はイラン戦。この勢いで初の決勝トーナメント進出もたぐり寄せる。