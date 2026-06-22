【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 0−4 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）

【映像】ネット衝撃の「絶品ダイレクトパス」（実際の様子）

鮮烈なゴールだけではなかった。FW上田綺世が披露した美しすぎる“絶品アシスト”に、ファンから称賛の声が殺到している。

日本代表は日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦。アジア勢として大会史上最多得点差となる4−0の歴史的大勝を飾った。

この試合で絶対的な主役となったのが、CFでスタメン出場したエースの上田だ。31分には相手DFの股を抜く理不尽な弾丸ミドルシュート、83分には滞空時間の長いヘディングで2ゴールをマーク。しかし、ファンの度肝を抜いたのはフィニッシュだけではない。69分に生まれたMF伊東純也への絶妙なアシストも実に見事だった。

MF田中碧から鋭い縦パスが入ると、敵陣で横にズレながらパスを引き出した上田は、ダイレクトで柔らかいインサイドキック。ふわりと浮かせたボールは美しい放物線を描き、相手DFたちを完全に惑わせて裏のスペースへ。そこに猛スピードで走り込んだ伊東の足元へ完璧に通り、そのまま日本の3点目に繋がった。

「出したの鎌田かと思った」の声も

このワールドクラスのアシストはSNS上で話題となっており、ファンからは「全盛期の中田英寿を彷彿」「トッティみたいだったな」「出したの鎌田かと思った」「久保がやりそうなパス」と、稀代のパサーたちの名前を挙げて絶賛する声が相次いだ。

さらに、「これパスだけで3人抜いてるんだよなあすげえ」「ワールドクラスのパス」「碧も純也もすごいけど、上田のこのパスは技術レベル高いな。芸術ですわ」「あの局面、あの一瞬であの技術って素敵すぎる」「鳥肌たった」「ワンタッチでこれできたらエグいなぁ」「ゲームみたい」など、その圧倒的な技術力に驚愕するコメントで溢れ返った。

瞬時の閃きにも見えたこのプレーだが、実は事前の緻密な準備があったという。上田は試合後のインタビューで次のように明かしている。

「前半から碧が運んできた時に、相手のフォーメーション的に裏のスペースが空くのはチームとして分かっていた。純也くんともそこに入ったらワンタッチでいこうと擦り合わせもできていたので、そこが上手くいったかなと思います」

まさにチームとしての狙いと、それを完璧に遂行するエースの卓越した技術が見事に融合したシーンだった。全4ゴールに絡んでプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた上田の活躍もあり、勝点を4に伸ばした日本代表。得失点差でオランダ代表に次ぐグループFの2位につけ、6月26日の第3節で現在3位のスウェーデン代表と激突する。

（FIFAワールドカップ2026）

