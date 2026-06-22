◇W杯北中米大会1次リーグG組 ニュージーランド 1―3 エジプト（2026年6月21日 カナダ・バンクーバー）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグG組の第2戦が21日（日本時間22日）に行われ、4大会ぶり3度目出場のニュージーランド（FIFAランキング80位）はエジプト（同29位）に1―3で逆転負けし、勝ち点1のままで同組最下位に転落した。

前半は高さを生かして優位に進めた。1メートル91のセンターフォワード、C・ウッド（ノッティンガム・フォレスト）が前線でボールを収め、サポート選手との距離感も良く好機を生み出した。15分には左CKに対して1メートル90のDFサーマン（ポートランド）がファーから中央のスペースへ走り込み、ドンピシャのタイミングで頭で合わせて先制点を挙げた。

しかし、後半はエジプトにゲームを支配された。後半13分、エジプトMFジコ（ピラミッズ）のヘディングシュートは、1メートル90のGKクロコム（ミルウォール）が左手に当てながら止めきれずに同点。同22分にはパスワークで崩されて相手エースFWのサラー（リバプール）に勝ち越し点を奪われ、同37分にも失点した。

ニュージーランドはW杯初出場の82年スペイン大会は3戦全敗。前回出場の10年南アフリカ大会では3引き分けで、史上初めて負けなしでの1次リーグ敗退を喫していた。今大会も初戦でイランと引き分けて勝ち点1を獲得したが、W杯初勝利はお預けのまま。26日（同27日）の第3戦ではベルギーと対戦する。