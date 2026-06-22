辻希美、家族・友人ら集結の自宅バースデーパーティー公開「メンバーが番組レベルの豪華さ」「ケーキが凄い」と反響

辻希美、家族・友人ら集結の自宅バースデーパーティー公開「メンバーが番組レベルの豪華さ」「ケーキが凄い」と反響