辻希美、家族・友人ら集結の自宅バースデーパーティー公開「メンバーが番組レベルの豪華さ」「ケーキが凄い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/22】タレントの辻希美が6月21日、自身のInstagramを更新。自宅で開催された誕生日の集まりの様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】39歳5児のママタレ「お家にこんなに大勢入るのすごい」豪華有名人集結の誕生日パーティー
辻は、「時差投稿になりますが 先日6月17日に39歳になりました」と報告し、自宅でのパーティーの様子を投稿。夫の杉浦太陽をはじめ、くわばたりえや菊地亜美、ギャル曽根、益若つばさ、鈴木奈々、カジサックなど多くの友人や家族に囲まれながら自身の写真がプリントされた大きなスクエア型のケーキを掲げる様子を披露し「沢山の友人にお祝いしてもらい幸せな誕生日でした」とつづっている。
杉浦との2ショットやパーティーでの食事なども公開。また「30代ラスト 健康に気をつけて自分らしく仕事に育児に頑張ります」とこれからの抱負について記している。
この投稿に、ファンからは祝いのメッセージとともに「メンバーが番組レベルの豪華さ」「ケーキが凄い」「たくさんの人に愛されているのが伝わる」「お家にこんなに大勢入るのすごい」「杉浦さんとの2ショットにほっこり」「すごく楽しそう」などの声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳5児のママタレ「お家にこんなに大勢入るのすごい」豪華有名人集結の誕生日パーティー
◆辻希美、豪華メンバーの誕生会公開
辻は、「時差投稿になりますが 先日6月17日に39歳になりました」と報告し、自宅でのパーティーの様子を投稿。夫の杉浦太陽をはじめ、くわばたりえや菊地亜美、ギャル曽根、益若つばさ、鈴木奈々、カジサックなど多くの友人や家族に囲まれながら自身の写真がプリントされた大きなスクエア型のケーキを掲げる様子を披露し「沢山の友人にお祝いしてもらい幸せな誕生日でした」とつづっている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは祝いのメッセージとともに「メンバーが番組レベルの豪華さ」「ケーキが凄い」「たくさんの人に愛されているのが伝わる」「お家にこんなに大勢入るのすごい」「杉浦さんとの2ショットにほっこり」「すごく楽しそう」などの声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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