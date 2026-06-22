お財布にいれておくとお金を増やしてくれる最強のお守りとは？

５円玉は「一粒万倍」。 種銭にして金運アップ！

人からもらったお守りやおみくじを、大事にお財布に入れていませんか？

でも、お金ってけっこう汚れていますよね。それと一緒にお守りを財布に入れると、お守りまで汚れてしまい、ご利益も減退してしまう気がします。そこでオススメしたいのが、５円玉をお守りにする方法です。５円玉に描かれている稲穂は「一粒万倍」と言われ、「一粒の籾が万倍にも実る」という縁起物。お金がジャンジャン増えるイメージがわいてきます。特に生まれ年の刻印がある５円玉は最強のお守り！

５円玉の穴に紅白の紐を通して結んで財布にぶら下げれば、その５円玉が「種銭」、つまり「銭の種」となり、お金を増やしてくれるでしょう。

１万円札を、表面の両端の数字の０が繋がるようにして折りたたんでお守りにするのもいいアイデア。支払いのときに「ぎゃ～！お金がない～！」ってなること、ありますよね？

そんなとき、忍ばせておいた１万円札があなたを助けてくれるでしょう。「今の時代、カードがあればいいのでは？」と思われがちですが、お金はチャンスのもと！

チャンスを逃さないためにも、やっぱり現金が大事なんです。。

【出典】『お金持ちがやっている！ 超！金運習慣』著者：イヴルルド遙華