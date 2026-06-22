◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組第２戦 ニュージーランド１―３エジプト（２１日、ＢＣプレース・バンクーバー）

ＦＩＦＡランク２９位のエジプトは同８５位のニュージーランドに３―１で勝利し、Ｗ杯での初白星を手にした。

決勝トーナメント進出へ勝ち点３が欲しい試合だったが、前半１５分に左のＣＫからＤＦサーマンにヘディングシュートを決められ、先制点を許す。そのまま前半を終えた。

しかし、後半はエジプトのペースになり、逆転に成功する。まずは後半１４分、ＤＦハニの右クロスからＭＦジコが頭で合わせて同点に追いつく。すると同２２分、エースのＦＷサラーがボールを運び、ジコとのワンツーでシュートチャンスを作ると、自らの得意な形でゴールを決めて逆転。１８年の国内の大統領選挙で、出馬していないにもかかわらず２位となった英雄の活躍に、スタンドから大歓声が降り注がれた。さらに、同３７分には左ＣＫからＦＷトレゼゲが３点目を決めて、試合を決定づけた。

今大会で４度目の出場だが、通算８試合で勝利はなかった。プレミアリーグの名門リバプールの中心として４度の得点王に輝いたサラーがいながら、Ｗ杯では結果を残せていなかった。長年エジプト国民が求めていたＷ杯での白星を北中米の地でつかんだ。

◆エジプト（２大会ぶり４度目） ＦＩＦＡランク２９位。Ｗ杯最高成績は１９３４年の１６強。アフリカ選手権は７度優勝。同国代表最多６９得点のホッサム・ハッサン監督（５９）が指揮。主な選手はＦＷサラー（リバプール）、ＦＷマルムシュ（マンチェスターＣ）。アフリカ予選は８勝２分けの無敗で突破。首都カイロ。人口１億１５００万人。