◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組第２戦 ニュージーランド１―３エジプト（２１日、ＢＣプレース・バンクーバー）

ＦＩＦＡランク８５位のニュージーランドは同２９位のエジプトに１―３で敗れ、Ｇ組最下位となった。

１９８２年大会で初出場、２０１０年大会で２度目の出場をしたが、まだ勝利はなし。待望の勝ち点３へ、先制に成功した。前半１５分に左のＣＫのチャンスを得ると、ＤＦサーマンがヘディグシュートを決め、幸先良く先制した。

前半はそのままリードで終えるが、後半で相手の反撃に遭う。後半１４分、ＤＦハニの右クロスからＭＦジコにヘッド弾を決められると、同２２分には相手のエースＦＷサラーにジコとのワンツーから得点を決められ、逆転を許した。さらに、同３７分には左ＣＫからＦＷトレゼゲが３点目を決められ、Ｗ杯初勝利を逃した。

◆ニュージーランド（４大会ぶり３度目） ＦＩＦＡランク８５位。Ｗ杯最高成績は１次Ｌ敗退（１９８２年、２０１０年）。オセアニア選手権は５度優勝。ダレン・ベズリー監督（５３）。主な選手はＦＷのＣ・ウッド（ノッティンガム）、ＭＦジャスト（マザーウェル）。オセアニア予選は決勝でニューカレドニアを下し、本戦出場権を獲得。首都ウェリントン。人口約５００万人。