日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２２日、サッカー北中米Ｗ杯で日本がチュニジアに勝利したことを報じた。

日本代表は２０日（日本時間２１日）、メキシコ・モンテレイ競技場で１次リーグ第２戦でチュニジアと戦い４―０で勝利。勝ち点を４に伸ばした。

同局は同試合を解説に元日本代表ＭＦ本田圭佑を迎えて生中継。番組では試合は日本のゴールラッシュとなり「イケイケドンドンやて！」と盛り上がる本田に「イケイケドンドンですね！」と実況の同局・山本紘之アナウンサーが“本田語”を拝借するなどして盛り上げたことなどを紹介した。

コメンテーターを務めたダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ ｆｒｏｍ ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ」の中島颯太は「ハンパないことですよ。僕もＬＤＨのメンバーと見ていたんですけど、本当に楽しくて。日本強いなと思いました」とコメント。そして「それこそサッカーにあまり詳しくなくても見ていて楽しい試合だったけど、本田さんのわかりやすい言葉が、よりみんなが見たくなる」と興奮気味に語った。