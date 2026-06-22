大人気の喫茶店 西荻窪「閃光」で過ごす最高のひととき
こんにちは！みなさん！
6月のコラムをお届けします！
梅雨真っ只中ですね……。
じめじめ、むしむし。
寒い日もあったり、と思えば急に暑くなったり。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか？？
わたしは先日発表させていただきましたが、
8月末に舞台『図にのってかき始める』への出演が決まったり、
「お労りラジオ」の放送局が新しくなったり、
しばらくお休みしていたクリエイター活動を再開したり……と、
充実した日々を送っています！
上半期ももう終わるので、
改めて自分のことを見つめ直して、
今頑張れることを頑張りたいなと思う今日この頃です。
一緒に下半期の目標立てよう！！！
自分のことをお労りしながら、
日々歩んでいこうね。
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さて今回は、
ずっとずっと行きたかった喫茶店をご紹介したいと思います。
もう素晴らしすぎましたので、
この気持ちをみんなにも共有したい。
このコラム連載を始めるとき、
「喫茶店を紹介するコラムにしますか？」
という話が出るくらい、
わたしは喫茶店が大好きです。
カフェも好きなんだけど、
やっぱり喫茶店って特別。
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今回はずっと気になっていた、
東京・杉並区、西荻窪にある
「閃光」
に行ってきました。
なんとかわいい……！
こちらのお店は営業スケジュールが日によって違うので、
公式Instagramを要チェックです！
https://www.instagram.com/senkou_kissa
わたしはお友だちと、15:00オープンの平日に訪問。
16:00ごろに到着したのですが、
その時点でなんと3組待ちでした！
大人気！
階段で2階へ上がり、受付をします。
登録すると待ち状況をWebで確認できるので、
もし空き時間がある際は、西荻窪の素敵スポットを巡るのも良いかもしれません。
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余談ですが……
わたし、実は上京したての頃、
西荻窪のTSUTAYAで働いていました。笑
なので、懐かしのバイト先にも行ってきました！
先月のコラムで平成恋愛展のお話をしたばかりだったので、
より嬉しかったです。笑
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30分くらい待ったかな？
順番が来て、無事入店！
入り口には可愛い猫ちゃんの置物。
いちいち昭和レトロを感じて可愛い。
扉が少し重めなので、
開け閉めの際はご注意を！
お店は基本的に店員さんおひとりで回しているのかな？
とてもお忙しそうで、
本当に手伝ってあげたい気持ちになりました。（ぴえん）
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綺麗なロイヤルブルーのソファ席は人気で埋まっていたので、
わたしたちはカウンター席へ。
お水のグラスもコースターも激かわなわけさ。
(こちらお土産で物販購入して帰りました。)
Instagramに載っているメニューも気になるものばかりだったのですが、
お腹の調子と相談して……
わたしはレモンケーキとさくらんぼソーダにしました！
アイスクリーム系のメニューも気になったのですが、
この日はアイスマシンが故障中だったみたいで……
早く直りますように！（祈り）
最新情報はこちらもInstagramでチェックしてね。
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ねぇ、本当に可愛すぎる。
お皿もグラスも可愛い。
夏のレモンケーキって最高ですよね。
なんだか食べるのがもったいないくらい可愛くて、
赤ちゃんみたいでした。
一緒に行ったお友だちはプリンを注文。
このクリームの上に乗ったカラースプレーが大好き。（夢）
ひとくちいただいたのですが、
どこか昔懐かしい味がした気がします。
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カウンターのすぐ後ろには、
中国語のお菓子作りの本や、
お店が掲載されているPOPEYEなどが置いてあって、
自由に読みながら
「ここも行きたいね〜！」
なんて話す時間が、
すごく特別に思えて大好きでした。
店内の装飾も本当に素敵で、最高に癒されました。
このポメちゃん可愛すぎる。（欲しい）
この犬の置物といい、照明といい、配置が最高。
なんだか昭和を感じて撮ってしまった……。
キキララ可愛い……！
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公式Instagramに載っている、
冬の時期、特にクリスマスシーズンのケーキも最高なので、
また季節が変わったら行きたいな。
今度はひとりでも行って、
お店の空気に浸ってみたいなと思いました。
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いろんなことがあって、
日々目まぐるしく過ぎていくけれど、
気持ちがごちゃついたときは、
こんなふうにお気に入りのお店に来て、
心を落ち着かせたいものです。
もうすぐ舞台稽古も始まるので、
それまでに束の間の充電。
引き続き活動も頑張るぞ！
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今月も最後まで読んでくれてありがとう！
また良い報告ができるように頑張ります！
ではまた来月ね〜！
ばいばい！
出演情報
舞台「図にのってかき始める」
【日時】
8月20日(木) 19:00(A)
8月21日(金) 19:00(B)
8月22日(土) 14:00(A)/18:00(B)
8月23日(日) 12:00(A)/16:00(B)
【会場】
テアトルBONBON (中野)
「お労りラジオ」公開収録
【日時】
7月12日（日） 15:00-15:30
【会場】
レインボータウン FM 木場スタジオ
深川ギャザリア・北プラザ棟
（東京都江東区木場1-5-9）
【ゲスト】RISANO
(執筆者: ゆう)