こんにちは！みなさん！

6月のコラムをお届けします！

梅雨真っ只中ですね……。

じめじめ、むしむし。

寒い日もあったり、と思えば急に暑くなったり。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか？？

わたしは先日発表させていただきましたが、

8月末に舞台『図にのってかき始める』への出演が決まったり、

「お労りラジオ」の放送局が新しくなったり、

しばらくお休みしていたクリエイター活動を再開したり……と、

充実した日々を送っています！

上半期ももう終わるので、

改めて自分のことを見つめ直して、

今頑張れることを頑張りたいなと思う今日この頃です。

一緒に下半期の目標立てよう！！！

自分のことをお労りしながら、

日々歩んでいこうね。

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さて今回は、

ずっとずっと行きたかった喫茶店をご紹介したいと思います。

もう素晴らしすぎましたので、

この気持ちをみんなにも共有したい。

このコラム連載を始めるとき、

「喫茶店を紹介するコラムにしますか？」

という話が出るくらい、

わたしは喫茶店が大好きです。

カフェも好きなんだけど、

やっぱり喫茶店って特別。

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今回はずっと気になっていた、

東京・杉並区、西荻窪にある

「閃光」

に行ってきました。

なんとかわいい……！

こちらのお店は営業スケジュールが日によって違うので、

公式Instagramを要チェックです！

https://www.instagram.com/senkou_kissa

わたしはお友だちと、15:00オープンの平日に訪問。

16:00ごろに到着したのですが、

その時点でなんと3組待ちでした！

大人気！

階段で2階へ上がり、受付をします。

登録すると待ち状況をWebで確認できるので、

もし空き時間がある際は、西荻窪の素敵スポットを巡るのも良いかもしれません。

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余談ですが……

わたし、実は上京したての頃、

西荻窪のTSUTAYAで働いていました。笑

なので、懐かしのバイト先にも行ってきました！

先月のコラムで平成恋愛展のお話をしたばかりだったので、

より嬉しかったです。笑

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30分くらい待ったかな？

順番が来て、無事入店！

入り口には可愛い猫ちゃんの置物。

いちいち昭和レトロを感じて可愛い。

扉が少し重めなので、

開け閉めの際はご注意を！

お店は基本的に店員さんおひとりで回しているのかな？

とてもお忙しそうで、

本当に手伝ってあげたい気持ちになりました。（ぴえん）

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綺麗なロイヤルブルーのソファ席は人気で埋まっていたので、

わたしたちはカウンター席へ。

お水のグラスもコースターも激かわなわけさ。

(こちらお土産で物販購入して帰りました。)

Instagramに載っているメニューも気になるものばかりだったのですが、

お腹の調子と相談して……

わたしはレモンケーキとさくらんぼソーダにしました！

アイスクリーム系のメニューも気になったのですが、

この日はアイスマシンが故障中だったみたいで……

早く直りますように！（祈り）

最新情報はこちらもInstagramでチェックしてね。

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ねぇ、本当に可愛すぎる。

お皿もグラスも可愛い。

夏のレモンケーキって最高ですよね。

なんだか食べるのがもったいないくらい可愛くて、

赤ちゃんみたいでした。

一緒に行ったお友だちはプリンを注文。

このクリームの上に乗ったカラースプレーが大好き。（夢）

ひとくちいただいたのですが、

どこか昔懐かしい味がした気がします。

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カウンターのすぐ後ろには、

中国語のお菓子作りの本や、

お店が掲載されているPOPEYEなどが置いてあって、

自由に読みながら

「ここも行きたいね〜！」

なんて話す時間が、

すごく特別に思えて大好きでした。

店内の装飾も本当に素敵で、最高に癒されました。

このポメちゃん可愛すぎる。（欲しい）

この犬の置物といい、照明といい、配置が最高。

なんだか昭和を感じて撮ってしまった……。

キキララ可愛い……！

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公式Instagramに載っている、

冬の時期、特にクリスマスシーズンのケーキも最高なので、

また季節が変わったら行きたいな。

今度はひとりでも行って、

お店の空気に浸ってみたいなと思いました。

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いろんなことがあって、

日々目まぐるしく過ぎていくけれど、

気持ちがごちゃついたときは、

こんなふうにお気に入りのお店に来て、

心を落ち着かせたいものです。

もうすぐ舞台稽古も始まるので、

それまでに束の間の充電。

引き続き活動も頑張るぞ！

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今月も最後まで読んでくれてありがとう！

また良い報告ができるように頑張ります！

ではまた来月ね〜！

ばいばい！

出演情報

舞台「図にのってかき始める」

【日時】

8月20日(木) 19:00(A)

8月21日(金) 19:00(B)

8月22日(土) 14:00(A)/18:00(B)

8月23日(日) 12:00(A)/16:00(B)

【会場】

テアトルBONBON (中野)

「お労りラジオ」公開収録

【日時】

7月12日（日） 15:00-15:30

【会場】

レインボータウン FM 木場スタジオ

深川ギャザリア・北プラザ棟

（東京都江東区木場1-5-9）

【ゲスト】RISANO

(執筆者: ゆう)

