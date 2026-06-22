こんにちは！みなさん！
6月のコラムをお届けします！

梅雨真っ只中ですね……。

じめじめ、むしむし。
寒い日もあったり、と思えば急に暑くなったり。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか？？

わたしは先日発表させていただきましたが、

8月末に舞台『図にのってかき始める』への出演が決まったり、
「お労りラジオ」の放送局が新しくなったり、
しばらくお休みしていたクリエイター活動を再開したり……と、

充実した日々を送っています！

上半期ももう終わるので、
改めて自分のことを見つめ直して、
今頑張れることを頑張りたいなと思う今日この頃です。

一緒に下半期の目標立てよう！！！

自分のことをお労りしながら、
日々歩んでいこうね。

さて今回は、
ずっとずっと行きたかった喫茶店をご紹介したいと思います。

もう素晴らしすぎましたので、
この気持ちをみんなにも共有したい。

このコラム連載を始めるとき、

「喫茶店を紹介するコラムにしますか？」

という話が出るくらい、
わたしは喫茶店が大好きです。

カフェも好きなんだけど、
やっぱり喫茶店って特別。

今回はずっと気になっていた、
東京・杉並区、西荻窪にある

「閃光」

に行ってきました。

なんとかわいい……！

こちらのお店は営業スケジュールが日によって違うので、
公式Instagramを要チェックです！

https://www.instagram.com/senkou_kissa

わたしはお友だちと、15:00オープンの平日に訪問。

16:00ごろに到着したのですが、
その時点でなんと3組待ちでした！

大人気！

階段で2階へ上がり、受付をします。

登録すると待ち状況をWebで確認できるので、
もし空き時間がある際は、西荻窪の素敵スポットを巡るのも良いかもしれません。

余談ですが……

わたし、実は上京したての頃、
西荻窪のTSUTAYAで働いていました。笑

なので、懐かしのバイト先にも行ってきました！

先月のコラムで平成恋愛展のお話をしたばかりだったので、
より嬉しかったです。笑

30分くらい待ったかな？

順番が来て、無事入店！

入り口には可愛い猫ちゃんの置物。

いちいち昭和レトロを感じて可愛い。

扉が少し重めなので、
開け閉めの際はご注意を！

お店は基本的に店員さんおひとりで回しているのかな？

とてもお忙しそうで、
本当に手伝ってあげたい気持ちになりました。（ぴえん）

綺麗なロイヤルブルーのソファ席は人気で埋まっていたので、
わたしたちはカウンター席へ。

お水のグラスもコースターも激かわなわけさ。
(こちらお土産で物販購入して帰りました。)

Instagramに載っているメニューも気になるものばかりだったのですが、
お腹の調子と相談して……

わたしはレモンケーキとさくらんぼソーダにしました！

アイスクリーム系のメニューも気になったのですが、
この日はアイスマシンが故障中だったみたいで……

早く直りますように！（祈り）

最新情報はこちらもInstagramでチェックしてね。

ねぇ、本当に可愛すぎる。

お皿もグラスも可愛い。

夏のレモンケーキって最高ですよね。

なんだか食べるのがもったいないくらい可愛くて、
赤ちゃんみたいでした。

一緒に行ったお友だちはプリンを注文。

このクリームの上に乗ったカラースプレーが大好き。（夢）

ひとくちいただいたのですが、
どこか昔懐かしい味がした気がします。

カウンターのすぐ後ろには、

中国語のお菓子作りの本や、
お店が掲載されているPOPEYEなどが置いてあって、

自由に読みながら

「ここも行きたいね〜！」

なんて話す時間が、
すごく特別に思えて大好きでした。

店内の装飾も本当に素敵で、最高に癒されました。

このポメちゃん可愛すぎる。（欲しい）

この犬の置物といい、照明といい、配置が最高。

なんだか昭和を感じて撮ってしまった……。

キキララ可愛い……！

公式Instagramに載っている、
冬の時期、特にクリスマスシーズンのケーキも最高なので、

また季節が変わったら行きたいな。

今度はひとりでも行って、
お店の空気に浸ってみたいなと思いました。

いろんなことがあって、
日々目まぐるしく過ぎていくけれど、

気持ちがごちゃついたときは、
こんなふうにお気に入りのお店に来て、
心を落ち着かせたいものです。

もうすぐ舞台稽古も始まるので、
それまでに束の間の充電。

引き続き活動も頑張るぞ！

今月も最後まで読んでくれてありがとう！

また良い報告ができるように頑張ります！

ではまた来月ね〜！
ばいばい！

出演情報

舞台「図にのってかき始める」
【日時】
8月20日(木)　19:00(A)
8月21日(金)　19:00(B)
8月22日(土)　14:00(A)/18:00(B)
8月23日(日)　12:00(A)/16:00(B)

【会場】
テアトルBONBON (中野)

「お労りラジオ」公開収録

【日時】
7月12日（日） 15:00-15:30

【会場】
レインボータウン FM 木場スタジオ
深川ギャザリア・北プラザ棟
（東京都江東区木場1-5-9）

【ゲスト】RISANO

(執筆者: ゆう)