純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースする４人組男性歌謡グループ「モナキ」が２２日、都内で行われたファミリーマート「味わうごほうびフルーツ」フラッペ発表会・試飲会に出席した。

モナキは４月に発表したデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がＳＮＳを中心に大きな話題を呼んでいる。商品にちなみ、最近ヒヤッとしたことを問われると、じんは飲食店の店員にケンケンと間違えられたことを告白。「とあるご飯屋さんで店員さんからキラキラした笑顔で『モナキさんですか？』って。浸透していて、うれしかったんですよ。そしたら、『大好きなんですよ。ケンケンさんですよね？』って。『ケンケンです』って言って、その場を立ち去った。ずっと胸が痛くてヒヤヒヤしていました」と苦笑いした。ケンケンが「僕のマネをして装ったって聞いて、僕がヒヤヒヤしました。変なことしてないか」と心配すると、じんは「ケンケンといえば唇。とっさに下唇を出してケンケンのフリをしました」と、下唇を突き出した誇張モノマネを披露し、会場の笑いを誘った。

「味わうごほうびフルーツ」フラッペは、メロン（６月２３日発売）、ストロベリー（７月７日発売）、シャインマスカット（７月２８日発売）、マンゴー（８月１１日発売）、ピーチ（８月１１日発売）の５種類を展開する。税込み３８０円。