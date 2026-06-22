千葉ロッテマリーンズは、12月下旬に開催予定の「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」に出場するマリーンズジュニアチームの選考会応募受付を22日午後3時に開始する。

対象は2014年4月2日〜2015年4月1日生まれの小学6年生で、応募期間は6月22日午後3時から7月6日午後3時まで。1次選考会は7月21、22、23日に実施予定。選考会ではボール回し、遠投、スイング、塁間走、内野守備などを行う。マリーンズジュニア2026の監督は、マリーンズOBでマリーンズ・ベースボールアカデミー校長の佐藤幸彦氏が務める。佐藤監督は「私たち千葉ロッテマリーンズは、野球を通じて技術の向上だけでなく、人として成長することを大切にしています。ジュニアチーム活動では、トップチームのスローガンである『PLAY FREE. WIN HARD.』のもと、『激しく、楽しく、勝つために』を合言葉に、一人ひとりが成長への努力と、支えてくれる方々への感謝の気持ちを忘れずに、最後まで全力でやり抜くことを大切に活動していきます。4カ月間、仲間とともにさまざまな挑戦を重ねながら、勇気を持った自分、感謝を伝えられる自分、そして仲間から信頼される自分になれるよう、ともに成長していきましょう。『NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026』の優勝を目標にチャレンジできる仲間を募集します。皆さまのご応募をお待ちしています」とコメントを寄せた。

マリーンズジュニア出身のプロ野球ドラフト指名選手は池田来翔内野手（2011年千葉ロッテJr./2021年ドラフト2位）をはじめ、12球団最多の17人を数える。

＜マリーンズジュニア選考会詳細＞応募期間:6月22日15時00分〜7月6日15時00分。1次選考会:7月21、22、23日。選考内容:ボール回し、遠投、スイング、塁間走、内野守備など。参加費:1，000円（税込み）。会場:晴天時:フクダ電子グラウンド（千葉市蘇我スポーツ公園内）。雨天時:稲毛海浜公園屋内運動場。参加資格:2014年4月2日〜2015年4月1日生まれの小学6年生。