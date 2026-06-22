映画『Truth & Treason（原題）』が、『真実と反逆～ナチスと闘った若きレジスタンス～』の邦題で10月16日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国順次公開されることが決定した。

参考：『Michael／マイケル』に賛否の声が飛び交う背景を解説 “演劇”ではなく“音楽”で描いた本質

本作は、第二次大戦下のドイツで、10代の若きレジスタンスがナチスの真実を伝えようとした実話をもとにした人間ドラマ。1941年、第二次世界大戦下のドイツ。16歳の少年ヘルムス・ヒューブナー（ユアン・ホロックス）は、通っている教会でナチス政権への服従を促され、ヒトラーの圧政に疑問を抱く。ユダヤ人迫害に直面したことをきっかけに、禁止されていた海外ラジオ放送を秘かに聴いた彼は、国家が隠し続けてきた戦争の実態や残虐行為を知ってしまう。正義感に突き動かされたヘルムスは、親友二人を仲間に加え、国家の嘘を暴くビラを町中に配布し、人々に真実を伝えていく。しかしその行為は死刑に値する反逆罪だった。秘密国家警察の捜査が迫るなか、彼らの勇気ある行動は、やがて逃れられない運命へと突き進んでいく。

沈黙することが「忠誠」、真実を語ることは「反逆」とされたナチス政権下のドイツで、反逆罪で処刑された実在の“最年少レジスタンス”ヘルムス・ヒューブナー。本作では、実際に起きた抵抗運動を題材に、“国家の圧力”と“自らの信念”との激しい衝突が描かれる。

製作・監督・脚本を務めたマット・ウィテカーは、20年以上前からヘルムス・ヒューブナーの生涯に関心を寄せ、2002年にドキュメンタリー作品『Truth & Conviction: The Helmuth Hübener Story（原題）』を発表。生存者へのインタビューや当時の記録映像を交えながら、ヘルムスの実像に迫った。その後も構想を温め続け、ドキュメンタリー時の取材成果をもとに物語を再構築。「巨大スクリーンでこそインパクトを与えられる」との信念のもと、ついに本作を完成させた。

あわせて公開された日本版ポスターでは、国家の嘘を暴き真実を伝えようとした主人公の若きヘルムスが、鉤十字のマークで象徴されるナチスによって、その発言・行動を押さえ込まれようとする姿が表現されている。

（文＝リアルサウンド編集部）