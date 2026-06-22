7月9日よりテレビ大阪ほかで放送がスタートする中村ゆりかと佐野玲於のW主演ドラマ『夫に不倫をお願いされました』の追加キャストとして、葉山奨之、ハシヤスメ・アツコ、横野すみれ、濱津隆之らの出演が発表され、あわせてキービジュアルが公開された。

参考：中村ゆりか×GENERATIONS 佐野玲於がW主演 『夫に不倫をお願いされました』放送決定

本作は、作者の中家ヨシタカの実体験をもとに描かれたことで話題となった「コミックシーモア」で連載中の同名漫画を原作に、”夫婦のあり方“を問うヒューマンドラマ。子育てに追われる主婦・花恵がセックスレスを解消したいと相談するも、仕事で忙しい夫から「公認不倫」を提案され、夫への思いを家庭の外で解消しようと模索する様子を、時にコミカルに、時にシリアスに描いていく。

夫と娘との暮らしに幸せを感じつつも、夫とのセックスレスが不満な主婦・花恵を中村、育児にも協力的だが、仕事が激務すぎてお疲れ気味な夫・弘樹をGENERATIONSの佐野がそれぞれ演じる。

新たに出演が発表されたのは、夫婦を取り巻くレギュラーキャスト陣。花恵の同級生であり地元の小学校の先生で、常に花恵を気にかける河内涼平役を葉山、同じく花恵の小学校の同級生で、花恵の“公認不倫”の悩みにいつも向き合ってくれるドラマオリジナルキャラクターの森谷恵梨香役をハシヤスメ、弘樹の会社の後輩で、弘樹に思わせぶりな態度を取る佐藤陽菜役を横野、夫婦にとってキーパーソンとなる医師・安西役を濱津がそれぞれ担当。さらに、弘樹の上司・半田役でこばやし元樹、花恵と弘樹の一人娘・春奈役で希歩、花恵の母親役で山野海が出演する。

公開されたキービジュアルでは、ベッドの上で“公認不倫”を巡りすれ違う花恵（中村ゆりか）と弘樹（佐野玲於）の姿が描かれている。花恵と弘樹を取り巻く相関図も公開された。

また、本作のエンディングテーマが、主演の中村が歌う「Kitty」に決定した。

なお、TVerではスペシャルティザー映像とW主演の中村と佐野のスペシャルインタビューが公開されている。

【コメント】●葉山奨之（河内涼平役）夫婦の在り方を問う生々しい物語ですが、自分も結婚して子供がいる一人の父親として、非常に共感できる部分が多いです。花恵に寄り添い続ける涼平の姿を、リアルな感覚も大切にしながら熱量を持って演じたいと思います！物語の最後までお互いの関係がどう動いていくのか…大人のヒューマンドラマをご期待ください！

●ハシヤスメ・アツコ（森谷恵梨香役）夫婦って色んな形があって人それぞれ。知らないだけで実は…がすごく多いのかもしれない。最初はタイトルに驚きましたが、読み進めると展開に惹きつけられて、すっかり物語の虜になりました。今回、私の演じる恵梨香は原作には登場しない人物なので脚本と向き合いながら自由に想像を膨らませております。明るくて強い女性に見られがちだけど実は繊細だったり？ 原作にはいない恵梨香を是非このドラマで楽しんでいただけたら幸いです。

●横野すみれ（佐藤陽菜役）佐藤陽菜役の横野すみれです。衝撃的な展開から始まる本作ですが、不倫というテーマだけでなく、夫婦や家族、人との関わりを描いたヒューマンドラマとしても楽しんでいただける作品です。陽菜は、明るく愛嬌がありながらも少し小悪魔的な魅力を持つ女性。陽菜の言動のひとつひとつや、弘樹との関係性にもぜひ注目しながらご覧いただけたら嬉しいです！

●濱津隆之（安西役）そういう事があるのかと最後の最後で驚きました。こうなってくるとこれはもう、価値観の違いがもたらす夫婦間の、なんてこと以前のもっと大切な問題なんじゃないかと。それを知らないまま大変な日々を過ごしている人や夫婦や家族が世の中には沢山いるはずで。どうか最後の最後までご覧頂ければと思います。

●中村ゆりか（エンディングテーマ担当）この度、ドラマ「夫に不倫をお願いされました」のエンディング曲に「kitty」が決定してとても嬉しいです！愛されたいだけなのに、なかなか振り向いてもらえない、好き同士なはずなのにすれ違いばかり、そんな焦ったさを、可愛く遊びを入れてツンデレなkitty（猫）で表現した楽曲になっています！ぜひドラマと一緒に楽曲を楽しんで頂けたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）