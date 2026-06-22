木村拓哉の貴重な素顔をKōki,が公開！チェックシャツ×短パン姿で愛犬を優しく見つめる穏やかな表情に注目

【写真】木村拓哉とKoki,＆Cocomiの仲良しショット

木村拓哉の次女・Koki,（「o」はマクロン付きが正式表記）が自身のInstagramのストーリーズを更新。父の日にちなんだ内容が注目を集めている。

■Koki,が木村拓哉と愛犬のモノクロショット公開

Koki,は「Happy Father’s Day」というコメントを添え、木村と愛犬のモノクロショットを公開。

写真には、チェックシャツに短パン、メガネを合わせた木村の姿が。脚を組み、愛犬の方を見つめながら背中を撫でているようで、穏やかな表情が印象的だ。

■工藤静香も父の日を祝福

また、妻の工藤静香もInstagramストーリーズで「Happy Father’s Day」とつづり、手作りと思われる、ブルーベリーがたっぷりとのったケーキの写真を公開。それぞれの形で父の日を祝福した。

■“木村家”の親子ショットにも注目

Koki,や長女・CocomiのInstagramでは、これまでも木村との親子ショットや家族の仲の良さが伝わる投稿が公開されるたびに話題に。父の日ならではの温かな1枚に、今回も多くの反響が集まっている。