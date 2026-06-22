乃木坂46新曲「是非に及ばず」ジャケットアートワーク一挙解禁
乃木坂46のニューシングル「是非に及ばず」（7月22日リリース）のジャケットアートワークが解禁された（※メイン写真は通常盤）。
■ビジュアルコンセプトは「眩光を探して」
今作のビジュアルコンセプトは「眩光（げんこう）を探して」。巨大な花を眩い光・太陽の象徴として散りばめ、その下に集うメンバーの姿を撮影したジャケットアートワークは、まだ見ぬ夏の輝きに向かって進む軽やかなアクティブさと、花の持つ力強さが重ねられた、華やかさと力強さの意思を込めた仕上がりとなっている。今作のクリエイティブは鈴木司が手掛けた。
「是非に及ばず」は6月13日より先行配信がスタート。『真夏の全国ツアー2026』初日となった福井公演で初披露され、これまでの乃木坂46のイメージを更新するような、彼女たちの新しい一面を引き出す1曲となっている。
現在開催中の『真夏の全国ツアー2026』は、6月から8月にかけてグループ史上過去最大規模となる全国8都市18公演を実施。ファイナルとなる東京公演は“聖地”明治神宮野球場で、8月20日～23日の計4日間にわたり開催される。
■【画像】乃木坂46 アーティスト写真
■リリース情報
2026.07.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「是非に及ばず」
https://nogizaka46.lnk.to/zehinioyobazu
2026.07.22 ON SALE
SINGLE「是非に及ばず」
■関連リンク
乃木坂46 OFFICIAL SITE
http://www.nogizaka46.com/