乃木坂46新曲「是非に及ばず」ジャケットアートワーク一挙解禁

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乃木坂46のニューシングル「是非に及ばず」（7月22日リリース）のジャケットアートワークが解禁された（※メイン写真は通常盤）。

■ビジュアルコンセプトは「眩光を探して」

今作のビジュアルコンセプトは「眩光（げんこう）を探して」。巨大な花を眩い光・太陽の象徴として散りばめ、その下に集うメンバーの姿を撮影したジャケットアートワークは、まだ見ぬ夏の輝きに向かって進む軽やかなアクティブさと、花の持つ力強さが重ねられた、華やかさと力強さの意思を込めた仕上がりとなっている。今作のクリエイティブは鈴木司が手掛けた。

「是非に及ばず」は6月13日より先行配信がスタート。『真夏の全国ツアー2026』初日となった福井公演で初披露され、これまでの乃木坂46のイメージを更新するような、彼女たちの新しい一面を引き出す1曲となっている。

現在開催中の『真夏の全国ツアー2026』は、6月から8月にかけてグループ史上過去最大規模となる全国8都市18公演を実施。ファイナルとなる東京公演は“聖地”明治神宮野球場で、8月20日～23日の計4日間にわたり開催される。

■【画像】乃木坂46 アーティスト写真

■リリース情報

2026.07.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「是非に及ばず」

https://nogizaka46.lnk.to/zehinioyobazu

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「是非に及ばず」

■関連リンク

乃木坂46 OFFICIAL SITE

http://www.nogizaka46.com/