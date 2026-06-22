サンシャイン池崎、納車を報告 人生で初めて新車を購入「池崎さんにピッタリ」「センスあるー！」 ロッチ・中岡創一から譲り受けたホンダ『フィット』とはお別れ
お笑い芸人のサンシャイン池崎（44）が21日、自身のYouTubeチャンネル『サンシャイン池崎の超・空前絶後超絶怒涛のギャラクシーちゃんねる極』を更新。8年連れ添った愛車のホンダ『フィット』との別れを報告するとともに、納車されたばかりの新車をお披露目した。
【写真】「池崎さんにピッタリ」「おしゃれな選択」サンシャイン池崎が購入した“人生初”の新車／8年連れ添ったホンダ『フィット』
池崎がこれまで8年にわたり愛用してきた黄色い『フィット』は、お笑いコンビ・ロッチの中岡創一（48）から譲り受けたもの。中岡の所有期間を合わせると計16年も走り続けた思い入れのある1台だ。
先日、高速道路での走行中に異音が発生して故障し、修理不能と判断されたため、ついに廃車を決断。動画内では、『フィット』との思い出を振り返りながら、車を譲り受けた時に購入したものの、未開封のままだった『写ルンです』で記念撮影を行うなど、長年苦楽をともにした『フィット』との最後の別れを惜しんだ。
そして、『フィット』に代わる新たな相棒としてお披露目されたのが、フランスの自動車メーカー・ルノーの『カングー（KANGOO）』。池崎にとっては人生初の新車購入となった。
池崎が「一回、黄色に乗っちゃうと黄色中毒になっちゃうのよ」と語る通り、新車も鮮やかなイエローを選択。ただし、以前のフィットよりも少しパステル調で優しい色合いの“薄黄色”となっており、池崎は「見た瞬間、これだと（思った）」と、その運命的な出会いを熱弁した。
そのほか、環境性能と燃焼効率を両立するディーゼルエンジンや高さのある広々とした車内空間、荷室が大きく開く観音開きのバックドア、スマートフォン連動ナビといったこだわりの数々を車体を紹介しながら説明した。
実際に路上へ繰り出し運転するシーンでは、仲間と共に快適な乗り心地をレポートしながら、今後新たな愛車に乗ってサービスエリアでのグルメ企画やキャンプ企画など、YouTubeで新たな取り組みを行っていきたい心境を明かしていた。
最後には「いや、頑張りました。本当、頑張ってくれたんでね。今までフィットありがとう。ありがとうございました」と、改めて『フィット』に向け深い感謝を伝えていた。
コメント欄には「人から譲り受けた車を長年乗るなんて池崎さんらしくて良いですね」「カングー!!めっちゃ良いじゃん おしゃれな選択だわ」「池崎さんにピッタリなチョイス」「黄色のカングーってのも最高！」「池崎さんセンスあるー！可愛いー」「長年乗った愛車に『頑張りました。ありがとう』って言える池崎さん素敵だな」「中岡さんから池崎さん、フィット本当にお疲れ様でした」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「池崎さんにピッタリ」「おしゃれな選択」サンシャイン池崎が購入した“人生初”の新車／8年連れ添ったホンダ『フィット』
池崎がこれまで8年にわたり愛用してきた黄色い『フィット』は、お笑いコンビ・ロッチの中岡創一（48）から譲り受けたもの。中岡の所有期間を合わせると計16年も走り続けた思い入れのある1台だ。
そして、『フィット』に代わる新たな相棒としてお披露目されたのが、フランスの自動車メーカー・ルノーの『カングー（KANGOO）』。池崎にとっては人生初の新車購入となった。
池崎が「一回、黄色に乗っちゃうと黄色中毒になっちゃうのよ」と語る通り、新車も鮮やかなイエローを選択。ただし、以前のフィットよりも少しパステル調で優しい色合いの“薄黄色”となっており、池崎は「見た瞬間、これだと（思った）」と、その運命的な出会いを熱弁した。
そのほか、環境性能と燃焼効率を両立するディーゼルエンジンや高さのある広々とした車内空間、荷室が大きく開く観音開きのバックドア、スマートフォン連動ナビといったこだわりの数々を車体を紹介しながら説明した。
実際に路上へ繰り出し運転するシーンでは、仲間と共に快適な乗り心地をレポートしながら、今後新たな愛車に乗ってサービスエリアでのグルメ企画やキャンプ企画など、YouTubeで新たな取り組みを行っていきたい心境を明かしていた。
最後には「いや、頑張りました。本当、頑張ってくれたんでね。今までフィットありがとう。ありがとうございました」と、改めて『フィット』に向け深い感謝を伝えていた。
コメント欄には「人から譲り受けた車を長年乗るなんて池崎さんらしくて良いですね」「カングー!!めっちゃ良いじゃん おしゃれな選択だわ」「池崎さんにピッタリなチョイス」「黄色のカングーってのも最高！」「池崎さんセンスあるー！可愛いー」「長年乗った愛車に『頑張りました。ありがとう』って言える池崎さん素敵だな」「中岡さんから池崎さん、フィット本当にお疲れ様でした」など、さまざまな反響が寄せられている。