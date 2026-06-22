桑田佳祐、YouTube特番で“とある発表”へ 詳細は25日配信内で明らかに
桑田佳祐に関するとある発表が、25日午後8時より公式YouTubeチャンネルでプレミア公開される特番『TAISHITA presents 桑田佳祐 Play Back Live〜夏祭りツアー直前SP〜』内で行われることが明らかになった。
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24日にCDシングル「人誑し / ひとたらし」をリリースする桑田。同作の表題曲「人誑し / ひとたらし」は、テレビ朝日系テレビアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌として書き下ろされ、4月3日より先行配信中だ。また、同アニメのエンディング主題歌として書き下ろされた「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」も、6月8日より先行配信されている。シングルには新曲「南谷ミュージック・シティー」のほか、カンロとのタイアップ楽曲4曲を含む全7曲を収録。ソロ名義としては約10年ぶりのCDシングルとなる。
『TAISHITA presents 桑田佳祐 Play Back Live〜夏祭りツアー直前SP〜』は、5月にプレミア公開されたライブセレクション番組の第2弾となる特別編。7月から全国10ヶ所22公演を巡る『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』の開催直前スペシャルとして、過去のソロツアー映像から前回の番組では紹介しきれなかった貴重映像を厳選して届ける。
番組内では、“桑田佳祐に関するとある発表”が急きょアナウンスされることが決定。詳細は明かされておらず、どのような発表となるのか注目が集まりそうだ。
なお、公式YouTubeチャンネルでは23日午後9時より、「人誑し / ひとたらし」のミュージックビデオがプレミア公開される予定となっている。
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24日にCDシングル「人誑し / ひとたらし」をリリースする桑田。同作の表題曲「人誑し / ひとたらし」は、テレビ朝日系テレビアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌として書き下ろされ、4月3日より先行配信中だ。また、同アニメのエンディング主題歌として書き下ろされた「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」も、6月8日より先行配信されている。シングルには新曲「南谷ミュージック・シティー」のほか、カンロとのタイアップ楽曲4曲を含む全7曲を収録。ソロ名義としては約10年ぶりのCDシングルとなる。
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なお、公式YouTubeチャンネルでは23日午後9時より、「人誑し / ひとたらし」のミュージックビデオがプレミア公開される予定となっている。