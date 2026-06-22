ブラマヨ吉田＆チュート徳井タッグの新番組、きょうスタート 若手芸人が“予言”を披露 カーネーション吉田「女性も“おもろい”がモテる時代に！」
ブラックマヨネーズの吉田敬とチュートリアルの徳井義実がタッグを組み、若手芸人による持論に耳を傾ける新番組『吉田徳井の大予言』をきょう22日深夜0時から放送する。全4回にわたって送る。
【動画】「めちゃめちゃ深いこと言うやんけ…」感心するブラマヨ吉田＆チュート徳井
実験的な企画を次々と生み出すABCテレビの深夜枠「月よるビッグバン」。その第7弾となるのが同番組。、『M-1グランプリ』のレジェンド王者であり同期でもある吉田と徳井がタッグを組む。、2人のもとに「過去と未来を見通す予言者たち」が集結する。
第1回目は恋愛をテーマに3人の予言者が持論を繰り広げる。1人目の予言者は、トーク力に定評がある実力派女芸人・カーネーションの吉田結衣。おもろい女性がそばにいると人生が豊かになる。今後は“おもろい女性”の方が求められる時代になる！と予言。自身の体験談を交えたアツい予言に対し、吉田と徳井は、なぜか「おもろい女」の夜の営みへと想像を膨らませる。
続いての予言者は、卓越したワードセンスを持つ、去年の『M-1』王者・たくろうのきむらバンド。たまごかけご飯の食べ方は人それぞれ。食べ方ひとつで、その人の性格から育ってきた環境まですべて見抜けると豪語。ところが吉田＆徳井からの辛辣なツッコミに、きむらの予言が揺らぐ（!?）。
最後の予言者は、キレのある喋りが注目の若手・三遊間のさくらい。「女性にバスボムを贈るとき、男は絶対に相手の裸を想像している！」という、さくらいの熱弁にスタジオも妙に納得。最初は半信半疑だった一同を納得させた、さくらい流“女性へのプレゼントの正解”とは一体（？）。
【コメント】
――初回収録で印象に残ったのは？
徳井：「優しくないビンタはない」っていう言葉が心に刺さった。
昔、映画の撮影をしたときに女優の倍賞美津子さんにビンタをされるシーンがあって、「なんて温かいビンタなんだ」って思ったほど、倍賞さんの人柄がビンタに出てたのを思い出した。泣かなあかんシーンで、泣けるかどうか不安やったんやけど、倍賞さんのビンタが温かすぎて勝手に泣いてもうてん。
吉田：いまの徳井の話、俺にはかなりグッときた。
なんで俺がグッときたかはオンエア見ないとわからへんと思う！
――一番実現しそうな予言は？
徳井：『近未来のプレゼントの正解はこうなる』とか
吉田：『未来のジャンケンはこうなる』っていうのも。
徳井：意外と『オナラの大会』は実現するかもしれへん。
吉田：“伝説のオナラ”とかも出てくるかも。
徳井：ABCさん、新しい企画できたかもしれませんよ！
■吉田結衣
今日話した内容は“未来の予言”っていうのもあるんですけど、「そういう未来が来い！」という
私の希望です。自分の持ってきた持論で、こんなにたくさんの大人が会議してくれているのが楽しかった
です
■きむらバンド
徳井さんと吉田さんの、物事に対する圧倒的な追求心や探求心に驚かされました。時には危うい場面もありつつ（笑）。見どころは、『今日、ここで歴史が変わるんじゃないか』という決定的な瞬間が見られるところです。
■さくらいコメント
吉田さんと徳井さんにお会いするのも初めてやったんですけど、僕みたいな売れてないクソ芸人の話も聞いていただいて、優しいなっていうので感激しました。日々思ってることを発表できてうれしかったです。
【動画】「めちゃめちゃ深いこと言うやんけ…」感心するブラマヨ吉田＆チュート徳井
実験的な企画を次々と生み出すABCテレビの深夜枠「月よるビッグバン」。その第7弾となるのが同番組。、『M-1グランプリ』のレジェンド王者であり同期でもある吉田と徳井がタッグを組む。、2人のもとに「過去と未来を見通す予言者たち」が集結する。
続いての予言者は、卓越したワードセンスを持つ、去年の『M-1』王者・たくろうのきむらバンド。たまごかけご飯の食べ方は人それぞれ。食べ方ひとつで、その人の性格から育ってきた環境まですべて見抜けると豪語。ところが吉田＆徳井からの辛辣なツッコミに、きむらの予言が揺らぐ（!?）。
最後の予言者は、キレのある喋りが注目の若手・三遊間のさくらい。「女性にバスボムを贈るとき、男は絶対に相手の裸を想像している！」という、さくらいの熱弁にスタジオも妙に納得。最初は半信半疑だった一同を納得させた、さくらい流“女性へのプレゼントの正解”とは一体（？）。
【コメント】
――初回収録で印象に残ったのは？
徳井：「優しくないビンタはない」っていう言葉が心に刺さった。
昔、映画の撮影をしたときに女優の倍賞美津子さんにビンタをされるシーンがあって、「なんて温かいビンタなんだ」って思ったほど、倍賞さんの人柄がビンタに出てたのを思い出した。泣かなあかんシーンで、泣けるかどうか不安やったんやけど、倍賞さんのビンタが温かすぎて勝手に泣いてもうてん。
吉田：いまの徳井の話、俺にはかなりグッときた。
なんで俺がグッときたかはオンエア見ないとわからへんと思う！
――一番実現しそうな予言は？
徳井：『近未来のプレゼントの正解はこうなる』とか
吉田：『未来のジャンケンはこうなる』っていうのも。
徳井：意外と『オナラの大会』は実現するかもしれへん。
吉田：“伝説のオナラ”とかも出てくるかも。
徳井：ABCさん、新しい企画できたかもしれませんよ！
■吉田結衣
今日話した内容は“未来の予言”っていうのもあるんですけど、「そういう未来が来い！」という
私の希望です。自分の持ってきた持論で、こんなにたくさんの大人が会議してくれているのが楽しかった
です
■きむらバンド
徳井さんと吉田さんの、物事に対する圧倒的な追求心や探求心に驚かされました。時には危うい場面もありつつ（笑）。見どころは、『今日、ここで歴史が変わるんじゃないか』という決定的な瞬間が見られるところです。
■さくらいコメント
吉田さんと徳井さんにお会いするのも初めてやったんですけど、僕みたいな売れてないクソ芸人の話も聞いていただいて、優しいなっていうので感激しました。日々思ってることを発表できてうれしかったです。