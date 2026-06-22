『薬屋のひとりごと』新ビジュアル公開 2年間にわたる四季シリーズのラストは猫猫＆壬氏
LINE限定ミニアプリ【猫猫のお手伝いをしよう！猫猫の薬草手帖】開始
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』から、季節の植物をテーマにした毎月のビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」の6月ビジュアルが公開された。2年間にわたり展開されたこのシリーズも、今回でついに最後の一枚となる。
【画像】猫猫と一緒に薬草集め！『薬屋のひとりごと』LINEアプリ
6月のテーマは、シロツメクサ。どこまでも広がる青空のもと、シロツメクサを手にして花冠の編み方を壬氏に教える猫猫。2人が草花に親しむ、そんなささやかなひとときを切り取ったラストにふさわしい一枚になった。
また、ビジュアル解禁に合わせてXでのフォロー＆リポストキャンペーンが実施される。テレビアニメ『薬屋のひとりごと』の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で5人に今回解禁となったビジュアルカードがプレゼントされる。
さらにきょう22日より、LINE限定ミニアプリ【猫猫のお手伝いをしよう！猫猫の薬草手帖】がスタート。クイズや動画視聴のミッションをクリアして薬草をゲット。薬草を使って“ご褒美”を手に入れるというもの。依頼やご褒美は今後随時、追加予定。
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当し、シリーズ累計4500万部を突破。続編となるテレビアニメ第3期が10月と2027年4月に分割2クールで放送、12月に劇場版が公開されることが決定している。
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』から、季節の植物をテーマにした毎月のビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」の6月ビジュアルが公開された。2年間にわたり展開されたこのシリーズも、今回でついに最後の一枚となる。
【画像】猫猫と一緒に薬草集め！『薬屋のひとりごと』LINEアプリ
6月のテーマは、シロツメクサ。どこまでも広がる青空のもと、シロツメクサを手にして花冠の編み方を壬氏に教える猫猫。2人が草花に親しむ、そんなささやかなひとときを切り取ったラストにふさわしい一枚になった。
さらにきょう22日より、LINE限定ミニアプリ【猫猫のお手伝いをしよう！猫猫の薬草手帖】がスタート。クイズや動画視聴のミッションをクリアして薬草をゲット。薬草を使って“ご褒美”を手に入れるというもの。依頼やご褒美は今後随時、追加予定。
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当し、シリーズ累計4500万部を突破。続編となるテレビアニメ第3期が10月と2027年4月に分割2クールで放送、12月に劇場版が公開されることが決定している。
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