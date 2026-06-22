yama、「飛ぼうよ」「飛ぶ時（yama ver）」ライブ映像6/27プレミア公開！
5月31日(日)、コンセプトEP「C.U.T」リリースツアー”羽化”のツアーファイナル＠Zepp Hanedaを開催した、yama。
そのライブより、TVアニメ「黄泉のツガイ」ED主題歌「飛ぼうよ」と、OP主題歌「飛ぶ時（Vaundy）」yama カバーバージョンのライブ映像が、6月27日(土)21時にプレミア公開されることが決定した。
yamaの仮面の奥の人間味が露わになるストイックなバラード「飛ぼうよ」、ソールドアウトした会場の熱気をピークまで持って行った「飛ぶ時（yama ver）」。
ツアーファイナルを彩る２曲の圧巻のステージとなる。
ライブ映像は、【2026/6/27（土）21時 プレミア公開・アーカイブなし】、一度限りの特別公開。
【動画】yama - 【アーカイブなし】飛ぶ時（yama ver）・飛ぼうよ（ライブ映像）」プレミア公開リンク
なお、「飛ぼうよ」と「飛ぶ時（yama ver）」が収録されたスプリットシングルVaundy・yama「飛ぶ時 / 飛ぼうよ」は、7月29日(水)、CDとアナログレコードが同時リリースされる。
■リリース情報
Vaundy・yama
CD・アナログ盤
「飛ぶ時 / 飛ぼうよ」
2026年7月29日(水)発売
◎［CD］税込4180円 / VVCV-18
◎［アナログ盤］税込6380円 / VVJV-5