三浦大知、新曲「Crave」配信スタート！

本日6月22日(月）0:00、三浦大知のデジタルシングル「Crave」が突如、配信リリースされた。

三浦大知公式Xでは6月11日より、無音の動画や何かのシルエットと音のみの動画、「意味は要らない」など1時間で消える謎のポストが出現、ファンの間でと大きな話題を呼んでいた。

配信された新曲「Crave」は、理屈では説明できない衝動や渇望をテーマにした楽曲。

心地よく浮遊感のある静かなサウンドから始まりながらも、楽曲が進むにつれて自身を突き動かすエネルギーが徐々に解き放たれ、終盤には、爆発的な熱量を帯びた展開へと変化していく、静寂と熱量の二面性を併せ持つ。

また、配信に合わせてYouTubeにて公開された「Crave (Raw ver.) -Music Video-」は、楽曲が持つ静寂と熱量を視覚的にも表現。

【MV】三浦大知 (Daichi Miura) / Crave (Raw ver.) -Music Video-

冒頭からラストまで三浦大知一人が踊り続けるワンカットで構成され、一見すると同じ振付にも見える1コーラス目と2コーラス目だが、1コーラス目では柔らかく、2コーラス目では内側から湧き上がる渇望や衝動をより強く感じさせるパフォーマンスへと変化してゆく。

■リリース情報

三浦大知

Digital Single「Crave」

2026年6月22日(月）配信リリース



■ツアー情報

『DAICHI MIURA LIVE TOUR 2026 Raw / Bare』

【2026年】

埼玉・三郷市文化会館 大ホール

9月12日(土)開場16:30/開演17:30

9月13日(日)開場15:00/開演16:00

大阪・グランキューブ大阪

9月20日(日)開場17:00/開演18:00

9月21日(月・祝)開場16:00/開演17:00

東京・SGC HALL ARIAKE

9月24日(木)開場17:30/開演18:30

9月25日(金)開場17:30/開演18:30

埼玉・川口リリア・フカガワみらいホール(メインホール)

10月6日(火)開場17:30/開演18:30

静岡・富士市文化会館ロゼシアター 大ホール

10月17日(土)開場16:30/開演17:30

岐阜・長良川国際会議場 メインホール

10月18日(日)開場16:30/開演17:30

千葉・松戸・森のホール21 大ホール

10月24日(土)開場16:30/開演17:30

宮城・仙台サンプラザホール

10月30日(金)開場17:30/開演18:30

岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール

10月31日(土)開場16:30/開演17:30

高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール

11月6日(金)開場17:30/開演18:30

岡山・倉敷市民会館

11月8日(日)開場16:30/開演17:30

神奈川・よこすか芸術劇場 大劇場

11月18日(水)開場17:30/開演18:30

兵庫・神戸国際会館こくさいホール

11月22日(日)開場16:30/開演17:30

11月23日(月・祝)開場15:00/開演16:00

福岡・福岡サンパレス ホテル&ホール

11月27日(金)開場17:30/開演18:30

熊本・熊本城ホール メインホール

11月29日(日)開場16:30/開演17:30

愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

12月19日(土)開場16:30/開演17:30

12月20日(日)開場15:00/開演16:00