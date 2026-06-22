乃木坂46「是非に及ばず」ジャケ写5種公開 コンセプトは「眩光を探して」【一覧あり】
アイドルグループ・乃木坂46が7月22日に発売する42枚目シングル「是非に及ばず」のジャケットアートワークが公開された。
【写真】夏らしい！乃木坂46「是非に及ばず」ジャケ写一覧
今作のビジュアルコンセプトは「眩光（げんこう）を探して」。巨大な花を眩い光・太陽の象徴として散りばめ、その下に集うメンバーの姿を撮影したジャケットアートワークは、まだ見ぬ夏の輝きに向かって進む軽やかなアクティブさと、花の持つ力強さを重ね、華やかさと力強さの意思を込めたジャケットアートワークとなっている。今作のクリエイティブは鈴木司氏が手掛けた。
一ノ瀬美空が初センターを務める「是非に及ばず」は、13日より先行配信がスタートし、『真夏の全国ツアー2026』初日となる福井公演にて初披露された。今までの乃木坂46のイメージを更新し、新しい一面を引き出すような楽曲となっている。
現在開催中の『真夏の全国ツアー』2026は6月から8月にかけてグループ史上過去最大規模となる全国8都市18公演を駆け巡り、ファイナルとなる東京公演は“聖地”明治神宮野球場で、8月20日〜23日の計4日間にわたり実施される。
【写真】夏らしい！乃木坂46「是非に及ばず」ジャケ写一覧
今作のビジュアルコンセプトは「眩光（げんこう）を探して」。巨大な花を眩い光・太陽の象徴として散りばめ、その下に集うメンバーの姿を撮影したジャケットアートワークは、まだ見ぬ夏の輝きに向かって進む軽やかなアクティブさと、花の持つ力強さを重ね、華やかさと力強さの意思を込めたジャケットアートワークとなっている。今作のクリエイティブは鈴木司氏が手掛けた。
現在開催中の『真夏の全国ツアー』2026は6月から8月にかけてグループ史上過去最大規模となる全国8都市18公演を駆け巡り、ファイナルとなる東京公演は“聖地”明治神宮野球場で、8月20日〜23日の計4日間にわたり実施される。