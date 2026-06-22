温泉施設で5歳男児が行方不明に…警察などが捜索

鹿児島県霧島市の温泉施設で、きのうから5歳の男の子が行方不明になっていて、警察や消防が捜索しています。

【写真を見る】「子どもがいなくなった 川に落ちた可能性が」5歳の男の子が温泉施設で行方不明 川に流された可能性も 捜索続く 鹿児島・霧島市

記者

「天降川では、けさから警察や消防による捜索がおこなわれています」

行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん（5）です。

警察などによりますと、きのう午後3時半ごろ、鹿児島県霧島市の温泉施設で「子どもがいなくなった。川に落ちた可能性がある」と母親から消防に通報がありました。

湯船とほぼ同じ高さには窓 警察到着時には窓が開いた状態

嶺臣くんは、通報の15分ほど前まで家族湯で入浴していて、先に両親が脱衣所に行ったあと、嶺臣くんがいなくなったということです。



温泉施設は川沿いにあり、湯船とほぼ同じ高さには窓があって、警察が到着した時には窓が開いていたということです。

川は当時、増水し、流れが速くなっていました。



警察は、嶺臣くんが川に流された可能性もあるとみて捜索しています。