亀梨和也、子どもを持つことへの憧れ語る 不安も吐露「いつかは自分も、という想いはあるけれど」
歌手で俳優の亀梨和也（40）が、21日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。結婚観と家庭への憧れを語った。
【写真】撮影者はまさか！笑顔の赤西仁＆亀梨和也…令和に”仁亀”2ショットが公開
MCの俳優・山崎育三郎から今後のイメージを聞かれると、逆に同い年・山崎に聞き返す形で「想像できないもん。プラスアルファ、ご家族とか…」とすると山崎は「3人いるからね。子ども」と回答。亀梨が「こんなに自分で手いっぱいなのに…」と苦笑すると、同じくMCの井桁弘恵から「そこへの願望って？」とさらに質問。
亀梨は「そこは20代からあります。子ども好きだし、すごいなと思う」としつつ「好きだけど、自分が会うシチュエーションって、おいっ子だったり、友達のお子さんとかって、一点じゃない。生活じゃないから、“かわいい〜”で収まるけど、やっぱり大変じゃない？そうじゃないところもいろいろあったりするわけでしょ。いつかは自分も、という想いはあるけれど」と、本心を打ち明けた。
【写真】撮影者はまさか！笑顔の赤西仁＆亀梨和也…令和に”仁亀”2ショットが公開
MCの俳優・山崎育三郎から今後のイメージを聞かれると、逆に同い年・山崎に聞き返す形で「想像できないもん。プラスアルファ、ご家族とか…」とすると山崎は「3人いるからね。子ども」と回答。亀梨が「こんなに自分で手いっぱいなのに…」と苦笑すると、同じくMCの井桁弘恵から「そこへの願望って？」とさらに質問。
亀梨は「そこは20代からあります。子ども好きだし、すごいなと思う」としつつ「好きだけど、自分が会うシチュエーションって、おいっ子だったり、友達のお子さんとかって、一点じゃない。生活じゃないから、“かわいい〜”で収まるけど、やっぱり大変じゃない？そうじゃないところもいろいろあったりするわけでしょ。いつかは自分も、という想いはあるけれど」と、本心を打ち明けた。