6月20日、韓国・インスパイアアリーナで開催された『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』にSUPER JUNIORのイトゥクがMCとして出演。グループとしてK-POP World Choiceを受賞した。

【映像】デビュー22年目！最年長・イトゥク（42）の現在の姿

イトゥクは、2005年にデビューし、今もK-POP界のレジェンドとして世界中から愛され続けているデビュー22年目のアイドルグループ・SUPER JUNIORのメンバーとしてデビュー。グループ最年長でリーダーを務め、ソロではバラエティ番組への出演やMCとしても活躍している。

この日、K-POP World Choice Groupを受賞したSUPER JUNIOR。メンバーを代表してイトゥクがプレゼンターの俳優パク・ジファンからトロフィーを受け取ると、「大好きな俳優さんから賞を渡していただけて、本当に嬉しく思います！」と満面の笑み。

この日、11年ぶりにMCとして『SEOUL MUSIC AWARDS』に帰ってきたイトゥク。「メンバーたちは世界中にバラバラになって活動していて、お金を稼いでいるところです」と会場を笑わせたかと思うと、「後輩のみなさんにはよくこんな言葉を言っています。『賞をいただくのも大事だけれど、私たち、ステージで長く一緒に活動しましょう』と。長く耐えていればメンバー同士で、スタッフ同士で、そしてファンのみなさんと素敵な時間を作れるからです」と、デビュー22年目という長い経験を感じさせる言葉を紡ぐ。

そして後輩アーティストたち、世界中のファンに向けて「怪我することなく、健康で幸せに、長く会い続けることができたら嬉しいです」と力強くコメントすると、最後はファンとともに「僕たちはSUPER JUNIORです！」とグループにとって定番の挨拶をして、深いお辞儀でコメントを締めくくった。

視聴者からは「大先輩」「ほんとレジェンド」「おおお、私の青春」「若々しい」「本当すごいこと」と長くK-POP界を牽引してきた経験、そして美しいビジュアルに称賛の声が集まった。（『SEOUL MUSIC AWARDS』／ABEMA K-POPチャンネル）