１９日（日本時間２０日）に行われたワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の１次リーグＣ組で、ブラジルはハイチに３−０で大勝した。

元ブラジル代表でＪリーグでも活躍したワシントン氏がこの試合を分析する。

ワシントンの目

１９日のブラジル―ハイチ戦。自陣に引いてコンパクトに守ってきたモロッコに比べ、ハイチは最終ラインを高く保っていた。ブラジルはその裏のスペースを効率良く突いていた。ショートカウンターを繰り出したのが、スピードのあるアタッカー陣の持ち味とうまくマッチしていた。

クニャを先発で起用したのは前線に流動性を持たせるためだろう。彼は最前線に張るだけでなく、落ちてきて前線にスペースを作ったり、組み立てに参加したりするのがうまい。これが相手に的を絞らせないことにつながり、結果として２列目から飛び出してくる選手のスペースを作り出していた。途中出場のラヤンとエンドリッキの１９歳コンビは規格外のタレントだ。エンドリッキはゴールへの嗅覚が抜群で、ラヤンは圧倒的なスピードと技術がある。

ただ勝ったとはいえ、まだ改善の余地はある。攻撃面で言えば、フィニッシュの精度をもっと上げて、チャンスをより確実にゴールに結びつけたい。守備面では、ボールを失った後の帰陣が遅れる場面もあった。一発勝負の決勝トーナメントに入ると、こういった細かい部分が勝敗を分けることになる。（元ブラジル代表）