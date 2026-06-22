ラグビーの名門・明大、神戸製鋼で主将を務め、２００７年のＷ杯フランス大会に出場した元日本代表・松原裕司氏（４６）は現在グラウンドを離れ、驚きの異業種への転身を果たしている。１７年に現役引退後に指導者を経て、鳥取県で漁師となった。未知の世界に飛び込んだ現在に迫った。

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日本代表キャップ２３を持つ名フッカーが海の上で奮闘している。鳥取市の酒津港を拠点に、漁師となった松原氏。海釣りの経験すらなかったラガーマンはなぜ驚きの転身を遂げたのか。

「現役引退後はコーチなど経験してきましたけど、ある時から生涯現役でいれる仕事はないかなと思い始めた時に、鳥取県で漁師になるための研修制度があることがわかり、一度チャレンジしてみようかなと思いました。神戸製鋼から釜石に移籍したときは川釣りなどはやっていましたけど、海釣りは経験がなくて不安でした」と明かす。拠点に鳥取を選んだことについては「大阪の地元の幼馴染がよく鳥取に釣りに来ていて、鳥取にこんな制度があるよって教えてくれたのがきっかけです。実際来てみて、漁師仲間も面白いし、地元のつながりもできていて、お客さんの釣った魚をさばいて出してくれる『居酒屋さくら』の大将は釣りの先生です」と語った。

大工大高、高校日本代表、明大、神戸というラグビー界の王道ともいえる名門で主将を務めた。明大まではナンバー８としてチームをけん引し、大学卒業後はフッカーに転向して日本代表に上り詰めた。０７年Ｗ杯フランス大会では、ジョン・カーワンＨＣが率いた日本代表でフィジー、ウェールズ、カナダ戦に先発。１５年に神戸を退団後、釜石で２シーズンプレーした。現役引退後に釜石でＦＷコーチを務めていたが、研修制度を使って異業種に飛び込むことを決断。２０年に研修をスタートし、２３年に独立した。「研修期間も明確に３年とは決まっていなくて、自分がいけるタイミングで独立する感じですね。独立する前に試験はないけど、独立できるか先輩方からチェックされます」と説明する。

漁に出ることと釣り船を営んでおり「今流行りの二刀流です」と笑う。漁は刺網漁とサワラがメインの一本釣り。５月から１１月上旬まではイカをメインに釣り船を運営している。釣り船は「『明松丸』（めいしょうまる）という親方から譲ってもらった自分の船です。神戸製鋼の『神』と、母校の明治大学の『明』で明神丸（めいしんまる）を考えていたのですが、高知にカツオ漁で有名な明神丸（みょうじんまる）があってかぶるので今の名前にしました」と由来を語る。「カラーにもこだわりがあって、船底はコベルコ神戸スティーラーズのチームカラーの赤、船内は明治大学の紫にしています」とラグビーへの思いにもあふれている。

この思い切った転身に家族の反対はなかったのか。「賛成・反対というよりも『えー！なんで漁師なん？』ってびっくりしていました。本音では反対やったのかもわかりませんが、現役時代からこの人は決めたらやり通すとあきらめていた感じですね。自分の両親にも言っていなくて、いきなり『俺、漁師になるわ！』と言ったら家族と一緒の反応でした」と明かす。ラグビー時代と比べて収入の差についても切り込んでみると「きわどい質問ですね（笑い）」としながらも、「どっちがいいとかはっきり言えませんが、自分が研修生の時は漁としては漁獲高も安定してましたけど、今は海の環境の変化で漁獲高が安定していなくて、いい時もあれば、全くダメというときもあるので昔ほど安定していないです」と答えてくれた。

神戸時代の先輩で交流の続く大畑大介氏は明松丸を体験。「大畑さんには現役時代からかわいがってもらっていました。お互い引退してそれぞれの道を歩んでいますが、大畑さんが『大畑大介商店』という各地の名産品をネット販売しているのを聞いて、一度鳥取のイカは釣るのも面白いし、食べたら絶品ですよと話したら去年来てくれました。将来は僕が釣り上げたイカを加工して一緒に販売できたらいいなと思います」と展望を描く。

現在、ラグビーとの関わりは「全くないですね」と明かす。「もし関わるとするのであれば、高校生を教えたいかなと思います。一緒に花園目指したいかなと」と変わらぬ楕円球への思いも込めた。

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松原裕司（まつばら・ゆうじ）１９７９年９月５日、大阪市出身。大工大高（現常翔学園）、明大でナンバー８として活躍し、２００２年に神戸製鋼（現リーグワン神戸）に入団。フッカーとして０４〜０６年まで主将を務めた。０７年Ｗ杯フランス大会のメンバーに選出されるなど、日本代表キャップは２３。１５年に神戸を退団し、釜石に加入。１７年に現役引退。１８０センチ、１００キロ。