新作TCG『NARUTOカードゲーム』、バンダイより2027年に世界同時リリース決定
バンダイ カード事業部は、6月18日に開催された「BANDAI CARD GAMES ネクストプラン発表会2026.06」にて、新作トレーディングカードゲーム『NARUTOカードゲーム』を発表した 本発表に合わせ、ティザー映像および公式サイトも公開された。
『NARUTOカードゲーム』は2027年に全世界同時リリース、商品詳細は7月29日に発表予定。
○岸本斉史先生コメント
また、『NARUTOカードゲーム』リリースを記念しまして、岸本斉史先生から、色紙とコメントが届いた。
NARUTOカードゲーム!
『NARUTO-ナルト-』の世界がまた一つ大きく広がります。
このカードが皆様の手と心に広く届くことを願っております。
岸本斉史先生色紙
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
『NARUTOカードゲーム』は2027年に全世界同時リリース、商品詳細は7月29日に発表予定。
○岸本斉史先生コメント
また、『NARUTOカードゲーム』リリースを記念しまして、岸本斉史先生から、色紙とコメントが届いた。
NARUTOカードゲーム!
『NARUTO-ナルト-』の世界がまた一つ大きく広がります。
このカードが皆様の手と心に広く届くことを願っております。
岸本斉史先生色紙
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ