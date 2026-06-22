日清製粉ウェルナが祝福した第2子誕生後初アーチ

1日遅れとなったが、大谷翔平投手に恒例の祝福が届いた。大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは22日、第2子誕生後初アーチとなった16号を祝う“特別画像”をSNSで公開。試合終了後、月曜の午前8時48分に届いた1枚に、ファンも数多くの“いいね”で反応した。

大谷は20日（日本時間21日）のオリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場。9回の第4打席で16号ソロを放った。バックスクリーン右に飛び込んだ一発は、打球速度114.6マイル（約184.4キロ）、飛距離413フィート（約125.9メートル）、角度40度の“確信アーチ”。前日に自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告しており、第2子誕生後初アーチとしても話題となった。

日清製粉ウェルナは、大谷が本塁打を放つごとにパンケーキを積み上げる人気企画「SHO-TOWER」を今年も展開中。ドジャースタジアムで行われたオリオールズ戦は、日本では日曜日の開催ということもあり、恒例の“スイーツ”が届いたのは22日の月曜日になってからだった。

この日行われたドジャースとオリオールズの試合が終わった直後、同社はX（旧ツイッター）に「やったーーー！ 大谷翔平選手、第16号ホームラン！！ 遅くなりましたが日曜日の分です！ 見事な特大アーチでしたね」のコメントとともに特注のパンケーキを公開。「遅くなりました」とすぐに届けられなかった“お詫び”が添えられていた。

投稿を見たファンは、いいねやリポストなどで反応。大谷が土日にアーチをかけた際は月曜朝に投稿する流れは、ファンの間にすっかり定着しているようだ。（Full-Count編集部）