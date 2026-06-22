もみくちゃにされる猫の姿が話題になっています。投稿は記事執筆時点で1.8万回以上再生され、「幸せそう」「大福みたい」といったコメントが寄せられました。

【動画：男の子に顔をこねられるネコ→嫌がる様子はなくて…想像以上に『ほほえましい光景』】

撫でて欲しいな

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、豆大福ちゃんの日常のひとコマが紹介されています。

この日、豆大福ちゃんは椅子の上でのんびりと過ごしていました。すると、近くに男の子がやって来たのだそうです。

豆大福ちゃんはその姿に気づくと、じっと男の子を見つめ始めました。どこか期待に満ちた表情で視線を送り続ける様子は、まるで「撫でてくれないかな？」とお願いしているかのよう。

もっと撫でて！

男の子は、そんな豆大福ちゃんの期待に応えるように、頭を優しくポンポンと撫でてあげました。

すると豆大福ちゃんは、気持ちよさそうにその手を受け入れていたのだそうです。どうやら撫でてもらうのが大好きな様子。

その後、男の子は豆大福ちゃんの頭を片手で包み込むようにしながら、少ししっかりめにワシワシと撫でてみました。すると豆大福ちゃんは嫌がるどころか、ますますリラックスした様子に。

まるで「その調子でもっとお願い」とでも言いたげに、じっと身を任せていたのだとか。

もみくちゃで大満足

男の子は、豆大福ちゃんの様子を見ながら、今度は両手で優しくお顔を撫でるように触れてみることにしました。

すると、そのままお餅をこねるように、豆大福ちゃんのお顔をもみもみ。ふんわりとした毛並みも相まって、その姿はまるで名前の通りの“大福”のようだったのだとか。

少し大胆なスキンシップにもかかわらず、豆大福ちゃんは嫌がる様子を見せず、むしろ気持ちよさそうに目を細めていたそうです。

その穏やかな表情からは、男の子を信頼していることが伝わってきます。

見ているだけでほっこりとした気持ちになる、豆大福ちゃんと男の子の仲の良さが感じられる投稿となっていました。

投稿には、「まさに豆大福」「されるがままで可愛すぎる」などのコメントが寄せられ、豆大福ちゃんの可愛い姿に笑顔になる方が続出しています。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、豆大福ちゃんの日常を見ることができます。

豆大福ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。