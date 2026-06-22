保護した子猫を近所の動物病院で診てもらった投稿者さま。すると、先生が真剣な表情で放った一言に、「うん、知ってる」「先生、いいね～」などの声が殺到！子猫のお顔と共に、その投稿は記事執筆時点で31万回以上も閲覧されています。

【写真：動物病院に『保護した子猫』を連れて行ったら…思わず笑ってしまう『先生が放った一言』】

不安そうな表情の子猫

Threadsアカウント「@fineseiryu」さまは、セントラル浄水器を作る企業アカウントです。

しかし、この度、話題になったのは、@fineseiryuさまに投稿された、ある1匹の子猫の写真。その子の名前は「江崎"ふあん"節子」、通称「節子」ちゃんです。

節子ちゃんは、車のボンネットの中から救出された4匹の子猫の1匹だったそうで、たくさんの保護猫ボランティアの方々に命をつないでもらって、投稿者さまのお家にやってきたのだといいます。

節子ちゃんは、出会った当初から顔の模様のおかげで「不安そうな表情」に見えたそうです。そのため、ミドルネームに「ふあん」と入っているのだとか！

子猫を診て、一言

そんな節子ちゃん、投稿者さまのご自宅の近所にある動物病院へ、診察してもらいに行ったときのことです。

節子ちゃんの診察をしている先生が、真剣な表情で一言、「すごく眉毛が困ってる」。

健康状態よりも先に、先生も困り顔に注目！投稿者さま曰く、病院で本名を全て書くと長いので、「ふあん」とだけ書いたそうです。

もしかすると、先生も「ふあん？」と思いながら節子ちゃんを見て「あぁ、納得」と思ったのかもしれませんね。

先生の放った言葉に「知ってる」の声

そんな動物病院の獣医師さんのチャーミングな一言に、コメント欄では「プロの目から見ても"すごく"なんですね」「先生！それはみんなが知っていることですよ！」「正式な診断が出ましたね！困り眉」などの声が寄せられました！

動物病院の獣医師さんも認めるほどの『困り顔』を持つ、チャーミングな節子ちゃん。節子ちゃんの現在の様子は、Threadsアカウント「@fineseiryu」さまで紹介されています。

節子ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「@fineseiryu」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。