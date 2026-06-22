エジプト代表がニュージーランド代表に3-1で逆転勝ちした

英雄モハメド・サラーの決勝ゴールでエジプト代表が念願のワールドカップ（W杯）初勝利を挙げた。

北中米共催W杯は現地時間6月21日にグループリーグの試合が行われ、エジプトはニュージーランド代表に3-1で逆転勝ちした。

過去の出場含めW杯での勝利がないチーム同士での対戦になった試合は、ニュージーランドが持ち前の高さを見せた。前半15分にコーナーキックを中央に入れると、DFフィン・サーマンが打点の高いヘディングで決めて先制。190センチの長身センターバックが自身の武器を生かした。

それでも引き下がらないエジプトは後半に反撃を見せた。まずは後半13分、右サイドからのクロスにMFモスタファ・ジーコがヘディングで決めて同点に追いつく。これで勢いづいたエジプトに待望のゴールが生まれたのは後半22分だった。サラーとジーコのパス交換で攻略すると、最後はジーコのパスをサラーがゴール正面から流し込んだ。

この後も積極的な姿勢を見せながら試合を進めたエジプトは、後半37分にコーナーキックからFWトレゼゲことマハムード・ハッサンが決めてリードを広げ、3-1の逆転勝利を収めた。これで勝ち点を4に伸ばし、グループリーグG組の首位に立って決勝トーナメント進出のかかる最終戦ではイランと戦う。

イングランド1部プレミアリーグの強豪リバプールで長年活躍し、リーグ得点王を4回獲得。アフリカを代表する名手としてエジプト代表をW杯に導いて2018年ロシアW杯に続く自身2大会目の出場となったサラーは、3大会目の出場となった母国をW杯の初勝利に導いた。（FOOTBALL ZONE編集部）