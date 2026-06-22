セガが展開する『SONIC & FRIENDS』と「サンリオキャラクターズ」のコラボグッズシリーズ。

新たなラインナップとして「ふわふわフィギュア（Enjoy／Relax）」と『SONIC & FRIENDS』マスコットシリーズ新メンバー「シルバー」「チャオ」「ルージュ」が仲間入りします☆

セガ「SONIC＆FRIENDS×Sanrio characters ふわふわフィギュア（Enjoy／Relax）」

価格：単品 各1,870（税込）／BOX 各11,220（税込）

※単品販売はランダムで1種封入。BOX販売は未開封時に限り、1BOXで全種揃います

予約受付開始日：2026年6月22日

発売月：2026年7月

シリーズ展開：2種（Enjoy ／ Relax）

ラインナップ：各・全5種 ＋シークレット1種（「ソニック×ハローキティ」／「テイルス×シナモロール」／「ナックルズ×クロミ」／「エミー×マイメロディ」／「Dr.エッグマン×ポムポムプリン」／「シャドウ×ハンギョドン（シークレット）」）

セット内容：フィギュア本体、台座、コレクションカード

『SONIC & FRIENDS』と「サンリオキャラクターズ」のコラボグッズに、新たなラインナップが登場。

「サンリオキャラクターズ」のきぐるみをまとった「ソニック」たちのコレクションフィギュア「ふわふわフィギュア」が展開されます。

種類は楽しそうなポーズをとる「Enjoy」と、

お座りポーズやすやすや眠る姿が楽しめる「Relax」の2種類。

SONIC & FRIENDS×Sanrio characters ふわふわフィギュア（Enjoy）

キャラクターが楽しんだりくつろいだりするポーズがボリューム満点に表現されています。

SONIC & FRIENDS×Sanrio characters ふわふわフィギュア（Relax）

きぐるみ部分は触り心地の良いふわふわのフロッキー仕様です☆

「SONIC & FRIENDSマスコット」新ラインナップ

ラインナップ・価格：：

・SONIC ＆ FRIENDS マスコット チャオ 1,540円（税込）

・SONIC ＆ FRIENDS マスコット シルバー 1,980円（税込）

・SONIC ＆ FRIENDS マスコット ルージュ 1,980円（税込）

予約受付開始日：2026年6月22日

発売月：2026年7月

『SONIC & FRIENDS』のマスコットシリーズに、待望の新しい仲間たちが仲間入り！

ボールチェーン付きのかわいいマスコットで、バッグやポーチにつけて一緒におでかけを楽しめます。

SONIC & FRIENDS×Sanrio characters コラボグッズ

発売日：2026年7月17日（金）

「セガストア オンライン」にて予約受け付け中の『SONIC & FRIENDS』と「サンリオキャラクターズ」の新たなコラボグッズが、7月17日より販売開始。

「アクリルフィギュアコレクション」や「ミニショルダーバッグ」「ポーチ」「ダイカットハンドタオル」が登場します。

アクリルフィギュアコレクション

価格：単品 880円（税込）／BOX 5,280円（税込）

※単品販売はランダムで1種封入。BOX販売は未開封時に限り、1BOXで全種揃います

種類：全6種（「ソニック×ハローキティ」／「テイルス×シナモロール」／「ナックルズ×クロミ」／「エミー×マイメロディ」／「シャドウ×ハンギョドン」／「Dr.エッグマン×ポムポムプリン」）

『SONIC & FRIENDS』と「サンリオキャラクターズ」がコラボしたアクリルフィギュア。

台座がなくても自立するころんとかわいいミニフィギュアです。

ミニショルダーバッグ

価格：各4,180円（税込）

種類：全2種（「ソニック×ハローキティ」／「シャドウ×ハンギョドン」）

一緒にお出かけ気分を楽しめる、コラボイラストが前面に施されたバッグ。

ライトブルーを基調にした「ソニック×ハローキティ」デザインと

シックなカラーでまとめられた「シャドウ×ハンギョドン」の2種類が登場します。

ポーチ

価格：各3,630円（税込）

種類：全2種（「ソニック×ハローキティ」／「シャドウ×ハンギョドン」）

ウラ面にかわいいロゴ刺繍が入ったポーチは全部で2種類。

ファスナーにあしらわれた、ジュエリー型のチャームがアクセントになっています。

ダイカットハンドタオル

価格：各1,650円（税込）

種類：全6種（「ソニック×ハローキティ」／「テイルス×シナモロール」／「ナックルズ×クロミ」／「エミー×マイメロディ」／「シャドウ×ハンギョドン」／「Dr.エッグマン×ポムポムプリン」）

キャラクターの顔を大きくあしらったダイカットが印象的なハンドタオル。

コラボデザインがかわいい全6種類から好きなキャラクターが選べます。

「ソニック×ハローキティ」や「テイルス×シナモロール」たちのかわいいコラボデザインが楽しめるグッズが盛りだくさん。

2026年7月より順次販売が開始される、セガ『SONIC＆FRIENDS』・「サンリオキャラクターズ」コラボグッズの紹介でした☆

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