俳優の山田裕貴（35）が、21日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。人気俳優に改めて感心したエピソードを語った。

俳優・山崎賢人とは、2013年のドラマ共演後、「キングダム」シリーズで距離を縮め、同作の撮影中は毎日のように食事に行ったという2人。自身の分岐点について、山崎は「やっぱりキングダムはデカい」と挙げた。

そして「これだけ本気で男臭くやってっていう作品は」と続け、これまでの作品でも経験はあるものの、「これだけ（多くの人に）見てもらえるやつでっていうのは」と打ち明けた。

これを受けてMCの俳優・満島真之介は「そこまでは、柔らかい、細い山崎賢人だったのが、キングダムからは太く、強く、かっこ良くっていう」と、山崎のイメージの変化を指摘。「（その）三拍子が来たから、ゴールデンカムイとか、ああいう男っぽいやつにも広がったよね」と分析した。

山田はさらに「全部の主人公ができるんじゃないか」と感心している様子。山崎との撮影中、そんな会話があったといい、「これだけ主人公をいろいろやってて、プレッシャーがかからないの？」と聞いたという。

しかし山崎の答えは「俺だけのせいじゃない」だったそう。山田は「悪く言ってるんじゃなくて、自分だけで背負ってない」と解説しつつ、「ちゃんと仲間を信じてるんだっていう言葉がサラッと出て来て、うわ、この子かっこいいわって改めて思った」と語っていた。