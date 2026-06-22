“軽トラ女子”グラビアアイドル・三田悠貴（28）が22日までに自身のSNSを更新。白タンクトップでのドライブ姿を公開した。

軽トラの絵文字とともにインスタに「車校おわって愛車迎えにいってきた」とつづり、ストーリーズでは、白のタンクトップ姿で軽トラを運転しているショットをアップ。

ハッシュタグで「グラビア」「軽トラ女子」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「カッコぃぃですね」「運転楽しそう」「MTの運転できるの素晴らしい」「こんな農家がいたら日本の食料自給率上がるぞ！」「超似合ってて、運転して楽しいそう笑顔、表情、仕草、チャーミングで超可愛いいよー」「隣に乗せてー」「ああ、シートベルトになりたい」などの声が寄せられている。

三田は、岐阜県揖斐川町出身。短大卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務、その後、上京し、2023年に「週刊ヤングジャンプ」でグラビアデビュー。

実家で祖父のお下がりの軽トラを運転している動画がバズり、“軽トラ女子”として話題に。CBCテレビのバラエティー番組「道との遭遇」で軽トラを運転して旅をする「軽トラ女子下道旅」シリーズを担当。

身長1メートル56、スリーサイズはB96（G）・W59・H88。血液型A。趣味はドライブ、銭湯巡り、焼き肉巡り、料理。特技は運転（マニュアル、縦列駐車）、独り語り。