【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝溝田拓士】米国とイランは２１〜２２日、最終的な戦闘終結を目指す高官協議の初会合をスイス中部ビュルゲンシュトックで開いた。

終了後、仲介国のカタールとパキスタンは合意内容を盛り込んだ共同声明を発表。エネルギーの要衝・ホルムズ海峡で重大な事案や誤解を避け、商船の安全な航行を確保するため、関係国間の連絡網が設置されたと明らかにした。

共同声明によると、米イランを含む関係国は、覚書で定めた６０日以内に米イランが最終合意に達するための工程表で合意した。〈１〉核問題〈２〉対イラン制裁〈３〉覚書の効果的な実施を確保するための監視・紛争解決――の各作業グループを設置し、交渉担当者が率いる。高官協議は今後、交渉担当者から定期的に議論の報告を受ける見通しだ。

ホルムズ海峡に関して、米イランの覚書では、イランによる機雷除去の必要性や３０日以内に船舶の航行を以前の水準まで回復させることが盛り込まれている。米イランは、新設の連絡網を通じ、海峡が開放された状態を保つために意思疎通を図るとみられる。米イランが直接連絡するのか仲介国を経たものになるのかは不明だ。

緊迫が続くレバノン情勢に関しては、レバノンでの軍事行動終了の合意順守を確実にするために新たな枠組みを設けることが盛り込まれた。米イランのほか、レバノンや仲介国が関わるとしているが、詳細は明らかにしていない。

共同声明は、合意項目の技術的な話し合いが今週の残りの期間、スイスで継続されると明記した。米イランの最終合意を目的に、交渉が建設的な雰囲気の中で継続されることを確実にするため、仲介国は最大限の努力を続けることも掲げた。

高官協議には、米国のバンス副大統領、イランのモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長らが参加。仲介国のカタールやパキスタンの高官も同席した。

協議は当初、トランプ米大統領がＳＮＳでイラン再攻撃を示唆したことにイランが反発し、開始から約１時間２０分後に中断される一幕があった。イラン国営通信が報じた。その後、仲介国を通じて交渉を続け、合意事項をまとめたとみられる。