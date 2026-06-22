乳児を連れた外食時の授乳をめぐり、X（旧ツイッター）上で議論が広がっている。女優の加藤夏希（40）も自身のXを通じ、意見を述べた。

発端となったのは「飲食店で授乳ケープを使って授乳をしていたらやめてほしいと言われた」とする趣旨の投稿だった。公共の場での授乳を巡り「食事をする場所で授乳するのは抵抗がある」などとする声が上がった一方で「授乳室が近くにあるとは限らない」「授乳ケープってそのためのものじゃないのか」と反論する声が上がり、X上で議論となっていた。

この問題に、加藤は「うーん、授乳NGなお店」と言及し「出産後の過ごし方の中に入れるしかないよ。外食時“授乳できますか？”って聞かないといけないって。正直、聞かないといけないなんて思ってなかったし、そういう事を気にするお店はお子様NGにしてほしい」と持論を述べた。

この投稿には「授乳NGなら、子供はNGですと明確してほしいですよね」「授乳はいつ子供が欲しがるか分からないですし。そんなこともNGにするなんて悲しいです」「お子様最優先です。それより大事なものはありません」「育児の話が出ると“お母さんは太陽のように明るくいないと！”とか平気で言うくせに、赤ちゃん連れてカフェ行ったくらいでこの国はガタガタうるせえな」「少子化が進むわけだ」と、さまざまなコメントが寄せられた