可愛すぎるわんこの行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で14万3000回再生を突破し、「家族大好きすぎてかわいい」「みんなと一緒がいいね」「しょぼしょぼでかわいいw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：家族で集まって晩ごはん→犬が『眠いけど参加したい』とやってきて…寝落ち寸前な『尊い表情』】

家族の食事に参加するも…

TikTokアカウント「kokoa1009moka1215」の投稿主さんは、ココアちゃんというミニチュアダックスフンドの可愛い姿を紹介しています。

ココアちゃんには毎日の楽しみがあります。それは家族みんなが集まる晩ごはんの時間。食事が始まると、ココアちゃんもテーブルのそばへやってきて、みんなの様子をじっと見守るのだそうです。まるで自分も団らんに参加している気分を味わっているよう。

しかし18歳という年齢もあり、楽しい気持ちとは裏腹に強烈な眠気が襲ってきます。ウトウトと舟をこぎ始め、頭がカクンと落ちるたびに「はっ！」と目をぱちくり。慌てて起きようとするものの、またすぐ眠くなってしまうのだとか。家族と一緒にいたい気持ちと睡魔の間で揺れる姿はあまりにも愛らしく、見ているだけで頬が緩んでしまうのでした。

この投稿には「犬ってほんと可愛いね」「家族の一員だもんね」「頑張ってる姿かわいすぎ」といったコメントが寄せられています。

愛おしい寝姿にほっこり

ココアちゃんは寝姿もとても個性的でした。お気に入りのクッションの上で仰向けになり、足をぴくぴくと動かしながら夢の中へ。顔の力はすっかり抜けきっていて、その無防備な表情がたまらなく可愛かったそうです。

そんなココアちゃんは昨年、家族に見守られながら旅立ちました。しかし、一緒に過ごした日々や愛らしい寝顔は今も大切な思い出。ふとした瞬間にその姿を思い出し、家族の心を温かくしてくれているのだそうです。

TikTokアカウント「kokoa1009moka1215」には、ココアちゃんの思い出の姿が投稿されています。ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kokoa1009moka1215」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。