可愛すぎる子犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で33万4000回再生を突破し、「とても可愛い」「美味しそうなサラダ」「ピーンてなってるw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：畑仕事についてきた柴犬の赤ちゃん→ふと、葉っぱが入っているカゴの中を見てみると…『尊すぎる光景』】

カゴの中にいたのは…

TikTokアカウント「toa.lv」の投稿主さんが紹介したのは、柴犬の赤ちゃんのワンシーン。この日、柴犬の赤ちゃんは飼い主さんの畑仕事についてきていました。広い畑をあちこち歩き回ったり、近くで作業を見守ったりしながら楽しそうに過ごしていたそうです。

ところが作業に集中していた飼い主さんがふと周囲を見回すと、さっきまで近くにいたはずの赤ちゃんの姿が見当たりません。「どこへ行ったのかな？」と少し慌てながら探していると、葉っぱを収穫して入れていたカゴに視線が止まりました。

中をのぞいてみると、なんと赤ちゃんが葉っぱの上ですやすやと眠っていたのです。柔らかな葉っぱを布団代わりにして丸くなり、気持ちよさそうな寝顔を見せる姿はまるで絵本のワンシーンのよう。

自然が作った特製ベッドにすっぽり収まった姿があまりにも愛らしく、思わず見入ってしまったそうです。見ているだけで心が和む、尊さあふれるひとときだったのでした。

カゴが動くとお利口だけど…

どうやら葉っぱのカゴは、赤ちゃんのお気に入りスポットになったようです。気付くと自分からカゴの中に入り込み、くつろいでいることが多いのだとか。

カゴを運んでいる最中は不思議とおとなしく座っているそうですが、ひとたび動きが止まると一転。今度はカゴの縁をカミカミしたり、葉っぱをいじったりと元気いっぱいのいたずらっ子に変身します。そのギャップもまた可愛らしく、家族を笑顔にしているそうです。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「どんな夢見てるんだろう」「健やかに育ってね」「どれくらいで収穫できます？」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「toa.lv」には、わんこの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「toa.lv」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。