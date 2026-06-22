Ayumu Imazu、2027年1月31日に日本武道館公演の開催が決定。全国ツアー東京公演で発表

自身最大規模となる9都市を巡る全国ツアー「Ayumu Imazu The CLASSIC TOUR 2026」を開催中のAyumu Imazu。6月21日（日）、東京・Zepp DiverCity(TOKYO)にて開催されたツアー3公演目となる東京公演を大盛況のうちに終え、そのステージ上で来年1月27日（日）の東京・日本武道館公演の開催を発表した。

BMSGとのパートナーシップ締結後、3カ月連続配信シングルのリリース、そして5月には約4年ぶりとなる2nd Album『CLASSIC』をリリースしたAyumu Imazu。同作を携えた全国ツアー「Ayumu Imazu The CLASSIC TOUR 2026」は全公演ソールドアウトを記録するなど、大きな注目を集めている。

ライブ本編中には、かねてより目標として掲げてきた日本武道館公演の開催が発表された。キャリアの節目となる同公演の開催決定は、全国ツアーで勢いを見せるAyumu Imazuのさらなる飛躍を象徴するステージとなりそうだ。

6月21日（日）20:00より「Ayumu Imazu Official Fan Club」にてチケット最速先行受付がスタートしている。

Ayumu Imazuは、日本語・英語のバイリンガルを武器に、圧倒的なダンスパフォーマンスと魅力的な歌声で世界へ発信する、Z世代を代表するグローバルアーティスト。2024年リリースの「Obsessed」は、SNSをきっかけに世界的ヒットを記録した。

現在開催中のツアーに加え、今後は、6月27日（土）に『Daiwa House presents FM802 Rockin’Radio! -OSAKA JO YAON-』、7月25日（土）に『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL（オオサカ・ジャイガンティック・ミュージック・フェスティバル）2026 -THANKS 10TH GIGA-』などへの出演が決まっている。

【開催概要】

「Ayumu Imazu LIVE 2027 at 日本武道館」

日程：2027年1月31日（日）開場時間：OPEN 17:00／START 18:00会場：東京・日本武道館

▼チケット受付Ayumu Imazu Official Fan Club先行（抽選）受付期間：6月21日（日）20:00〜6月28日（日）23:59https://ayumuimazu-official.com/news/20270131/

▼チケット料金指定席：9,800円（税込）アップグレード限定オリジナルTシャツ付き：17,000円（税込）※オリジナルTシャツ付きチケット 9,800円 (税込) + アップグレード 7,200円（税込）※アップグレードチケット特典内容：優良座席／オリジナルTシャツ付き※アップグレードの詳細は後日公開予定。※アップグレード限定オリジナルTシャツ付きは、Ayumu Imazu Official Fan Club先行に当選し、入金した方のみが、後日アップグレード抽選受付へ申し込み可能となる座席。※1人4枚まで