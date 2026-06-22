100均だからって侮れない！軽量×大容量！旅行行く前に買っといてよかった優秀黒バッグ

ダイソーで約90gと超軽量ながら抜群の収納力を誇る旅の味方となる黒バッグを発見！丈夫な素材に便利なポケットに加え、ファスナー付きで防犯面も安心です。薄く体にフィットして疲れにくく、斜めがけや長さ調整も自由自在。お値段は330円（税込）ながらも、機能性抜群な優秀バッグをお見逃しなく♪

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商品情報

商品名：ショルダーバッグ

価格：￥330（税込）

カラー展開：黒、グレー

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480760889

旅行の必需品がすっぽり収まる実力派！ダイソーの『ショルダーバッグ』

ダイソーの『ショルダーバッグ』は、服装を選ばないシンプルさと気兼ねなく使えるコスパのよさを兼ね備え、小物の整理に便利なポケット付きなので収納力もばっちりです。

このショルダーバッグは、黒を基調とした男女問わずで使いやすいミニマルなデザインで、どんなコーディネートにもマッチします。

素材には丈夫なPVCコーティングのポリエステルが使われており、バッグの口をファスナーでしっかり閉じられて防犯面も安心です。

フロント部分に施したタグがデザインのワンポイントに。

水筒・パスポート・財布・ハンカチ・サングラス・メイク直し用のポーチ・日焼け止め・モバイルバッテリーなど、実際に旅行でいつも持ち歩いているこれだけの荷物もすっぽり収まります。

内側にはパスポートが1冊ぴったり入るサイズ感のポケットがあり、大切な貴重品を迷子にせず管理できます。

さらにフロントには2つのオープンポケットが付いているので、使用頻度の高いスマホやハンカチ、モバイルバッテリー類をサッと出し入れするのに便利です。

キーチャーム付きでお気に入りのぬいぐるみや推しグッズを取り付けたりと、自分好みにアレンジを楽しめます。

わずか90gの超軽量！薄くて体にフィットするから疲れ知らず！

ショルダーバッグは薄くて軽く、体にフィットして疲れにくいうえ、紐の長さ調整も自由自在です。持ち運びにも困らないため、旅先の貴重品管理やサブバッグに最適な優秀設計です。

実際に家庭用のはかりで重さをチェックしてみると、わずか90グラム程度しかありませんでした。驚くほど軽いので、荷物をたくさん入れても肩が凝りにくく、旅先で一日中歩き回っても疲れにくく感じました。

飛行機に乗るときに「大きな手荷物は上の棚に預けて、小さな貴重品だけ手元に残したい」というシーンでも活躍してくれます。

使わないときはコンパクトにまとめればスーツケースの隙間にもするっと入るため、旅先のお守り代わりに1つ持っておくと重宝すること間違いなしですよ。

薄くてくたっとしている素材に加え、ショルダー紐の長さが調整できるので、斜めがけにしたときも体にピタッとフィットするので、動きやすい点も高ポイント！

今回は、ダイソーの『ショルダーバッグ』をご紹介しました。

これだけ大容量で万能なバッグが330円（税込）とお手頃価格で手に入るので、ぜひダイソーで見かけた際はチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。