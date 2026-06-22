スルーしなくて良かった！「地味だけど実は優秀！」実は機能的な100均ランチグッズ

ダイソーで見つけた『抗菌カトラリーセット（スプーン18cm）』は、ピンクのシンプルなケースに入った実用的なランチグッズ。カトラリーに抗菌剤が配合されており、清潔に使いやすいのが特徴。箸は滑り止め付きの角型、スプーンは口当たりの良い細身設計で、使い勝手も考えられています。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：抗菌カトラリーセット（スプーン18cm、はし 18cm）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：ケース 18.8cm×1.7cm×5.1cm、スプーン 18cm、はし 18cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480497044

シンプルだけど実用的！抗菌カトラリーセット

ダイソーの『抗菌カトラリーセット（スプーン18cm、はし 18cm）』は、ピンクカラーのケースに入ったシンプルなランチグッズ。

この商品の一番の特徴は、抗菌タイプであること。ケース以外に「バクテキラー」という抗菌剤が配合されている点がポイントで、清潔に保ちやすい仕様になっています。

パッケージには用途として行楽や介護などの記載もあり、幅広いシーンを想定したアイテムのよう。なお、食洗機や食器乾燥機は使用不可となっています。

ダイソーの『抗菌カトラリーセット（スプーン18cm、はし 18cm）』の使い心地は？

ケース自体はシンプルな作りで、全体的にミニマルなデザイン。

中に入っているカトラリーも実用性を重視した構成になっています。箸は角型で、先端には滑り止めが付いており、しっかりと食材をつかみやすい仕様です。

スプーンは細身で、縁の部分がなめらかに仕上げられているため口当たりも良く感じられます。

また、ケースの蓋にはしっかりと爪が付いており、簡単に開いてしまうような心配が少ない作りになっています。

持ち運びの際にも中身が飛び出しにくく、安心して使えるのが嬉しいです。

今回はダイソーの『抗菌カトラリーセット（スプーン18cm、はし 18cm）』をご紹介しました。

全体としてデザインは派手さがなく、かなりシンプルな印象ですが、その分日常使いしやすい落ち着いた仕上がりです。

目立った特徴があるわけではないものの、日本製である安心感と細かな部分に使いやすさが感じられる商品だと思いました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。