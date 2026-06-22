これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、中越と下越の広い範囲に【レベル2・土砂災害注意報】、上・中・下越と佐渡に強風・波浪注意報が発表されています。下越・中越では土砂災害に注意してください。



◆22日(月)これからの天気

上・中・下越では、断続的に雨が降るでしょう。佐渡も雲に覆われ、雨の降るところがありそうです。



広い範囲で西よりの風がやや強く、佐渡では強く吹く見込みです。



降水確率は、ほとんどのところで50%以上となっています。



◆22日(月)の予想最高気温

最高気温は、21～24℃の予想です。

昨日と同じくらいか低く、佐渡市は4℃ほど低いでしょう。

平年と比べると、3℃前後低いところが多くなりそうです。